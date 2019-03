Unter neuer Führung: Elke Schröer (Mitte) löst die scheidende AsF-Vorsitzende Renate Giebel (rechts) ab. Ihre Stellvertreterin ist Gudrun Herr (links). Foto: Mareile Jannaber

Lotte. Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Lotte wählte Elke Schröer zur neuen Vorsitzenden und Gudrun Herr zur stellvertretenden Vorsitzenden, Mareile Jannaber zur Schriftführerin. Die scheidende Vorsitzende Renate Giebel ließ in einem kurzen Rückblick nochmals die vielfältigen Themen Revue passieren , die in der Gruppe diskutiert oder auch initiiert wurden.