Diese Blühfläche, die von seinem Wersener Kollegen Hendrik Stiegemeyer angelegt wurde, ist mehrjährig, erklärt der Halener Landwirt Hartmut Meyer. Viele Lotter Landwirte werden die Bemühungen der Gemeinde um insektenfreundliche Artenvielfalt mittels Anlage von Blühwiesen auch in diesem Jahr durch Wildblumenstreifen an den Ackerrändern unterstützen, sagte Lottes Umweltbeauftragte Ursula Wilm-Chemnitz. Foto: Angelika Hitzke

Lotte. Die Gemeinde tut etwas, um die Artenvielfalt in den Gärten zu fördern und den Insekten Nahrung und Heimat zu geben: Zum Förderprogramm „100 Obstbäume für Lotte“ sind nach Auskunft von Lottes Umweltbeauftragter Ursula Wilm-Chemnitz bislang schon 40 Zuschussanträge eingegangen. Und die Gemeinde plant in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt, auf mehreren Flächen in Wersen und Alt-Lotte Blühwiesen anzulegen.