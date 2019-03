Zwei Menschen sterben bei Autounfall in Westerkappeln CC-Editor öffnen

Bei einem Verkehrsunfall in Westerkappeln sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Foto: NWM-TV

Westerkappeln. Bei einem Verkehrsunfall in Westerkappeln sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Steinfurt mit. Insgesamt waren an der Kollision drei Autos beteiligt.