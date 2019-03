Lotte. Heimlich, still und leise sind sie verschwunden: die Telefonzellen oder öffentlichen Fernsprechsäulen, die es zuletzt in Silbergrau und Magenta zumindest am Rathausplatz in Wersen und am Ernst-Lück-Platz in Büren noch gab.

Die Antwort der Telekom auf unsere Anfrage, ob und wo es überhaupt noch öffentliche Telefone gibt beziehungsweise wann sie abgebaut wurden/werden, lässt noch auf sich warten. Facebook-User aus Lotte weisen in einem entsprechenden Posting in dem sozialen Netzwerk auf den Rathausplatz und den Bereich zwischen dem Imbiss „Zum heißen End“ und der Bushaltestelle Ernst-Lück-Platz hin. Doch dort in Büren steht nur noch die Säule, in der zwei Kabel lose herumhängen.

Heimlich, still und leise

Der Fernsprecher am Wersener Rathausplatz ist nach Auskunft von Bauamtsmitarbeiter Jörg Stork schon „seit Jahren außer Betrieb“. Zuletzt verunzierte eine eingeschlagene Scheibe Lottes letzte Telefonzelle, eine Küchenpapierrolle am einstigen Telefonbuchhalter gab ihr den Charme eines öffentlichen Toilettenhäuschens, sodass die Gemeinde die Telekom aufgefordert habe, sie entweder zu reparieren oder abzubauen. Ende vergangenen Jahres, irgendwann zwischen dem 15. Oktober und dem 2. November, entfernte das Telekommunikationsunternehmen den Fernsprecher dann komplett. Von der Öffentlichkeit offenbar weitgehend unbemerkt, denn „gefühlt“ ist das Telefon am Rathausplatz erst „ein paar Wochen“ weg, wie eine Nachfrage in der Ratsapotheke ergab.

Letzte öffentliche Säule der Kommunikation

Auch in Alt-Lotte gibt es keine Telefonzelle und auch keinen „T-Punkt-Hotspot“ mehr. Das letzte öffentliche Telefon gegenüber der Rosen-Apotheke am Mini-Kreisel Bahnhofstraße „ist schon eine Weile weg“, so Stork. Wie lange genau? Keiner weiß es, niemandem ist es aufgefallen. Auch am Münsterplatz in Osterberg oder am Bahnhof Halen muss man jetzt sein Handy zücken, wenn man den Bus oder Zug verpasst hat. Fernsprecher für die Allgemeinheit jedenfalls gibt es in der Gemeinde Lotte nicht mehr. Der nächste befindet sich an der Wersener Straße (L 88) in Osnabrück-Eversburg stadteinwärts in Höhe des Restaurants Casa Cavallo. Fragt sich nur, wie lange noch.