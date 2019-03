Lotte. In der Kreisliga A hat Spitzenreiter SC Halen ein verloren geglaubtes Spiel beim TGK Tecklenburg noch umgebogen und mit 5:4 gewonnen. Schlusslicht Eintracht Mettingen II verbuchte beim 3:2 in Hopsten die ersten Punkte in dieser Saison. Das Verfolgerduell SC Hörstel gegen Eintracht Mettingen wurde ebenso wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wie das Gastspiel des SV Büren beim BSV Brochterbeck.

TGK Tecklenburg - SC Halen 4:5 (3:1)

Halen musste früh den ersten Gegentreffer durch einen Sonntagsschuss hinnehmen (7.), schlug durch Kevin Wolff (27.) aber zurück, der einen Steilpass von Michael Beuke verwertete. Das stachelte wiederum die Hausherren an, die gegen schläfrige Gäste auf 3:1 stellten (33. und 37.). Wolff brachte den Spitzenreiter sieben Zeigerumdrehungen nach der Wechsel durch einen direkten Freistoß von Halblinks ins lange Eck wieder heran, doch in der 64. Minute stellten die Burgstädter per Strafstoß den alten Abstand wieder her. Nun war Halen gefordert und lieferte. Alex Fried schaffte mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze den Anschluss. Patrick Lahme glich per Foulelfmeter aus (90.+5) und mit der letzten Aktion machte Michael Beuke mit einem Kopfball unter die Latte sogar den nicht mehr für möglich gehaltenen Auswärtssieg perfekt.

Westfalia Hopsten - Eintracht Mettingen II 2:3 (1:2)

Zu Beginn hatte die Eintracht große Probleme mit der Passgenauigkeit. Nach einem verletzungsbedingten Wechsel waren die Gäste etwas ungeordnet, was Hopsten zur Führung nutzte (36.). Helge Przijbijlski egalisierte fünf Minuten darauf mit einem Flachschuss aus 18 Metern und Julian Michel (44.) traf per Strafstoß gar zur Gäste-Führung. In Durchgang zwei war Hopsten das aktivere Team, kassierte nach einem Konter durch Henrik Hirtz (63.) nach Flanke von Jonas Meßbauer aber den dritten Gegentreffer. Weil Mettingen den Sack nicht zu machen konnte, wurde es nach dem Anschluss (82.) noch einmal spannend. Auch Leon Gilhaus (Pfosten) verpasste die Entscheidung. Zum Sieg gegen am Ende durch eine Ampelkarte dezimierte Gastgeber reichte es dennoch.