Westerkappeln. Der SC Halen II hat beim SV Dickenberg II (2:2) einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Gleiches gilt für die Reserve von Westfalia Westerkappeln, die Eintracht Mettingen III 2:3 unterlag. Die Partien von Westfalia Westerkappeln, SC Halen II, SF Lotte III und SV Büren II wurden witterungsbedingt abgesagt.

Der ergiebige Regen der vergangenen Tage hat den Spielplan gehörig durcheinandergewürfelt. Während einige Partien bereits am Tag vorher abgesagt worden waren, standen die Zeichen bei der Begegnung SF Lotte III gegen Stella Bevergern bis kurz vor Beginn noch auf Anpfiff. Die Heimmannschaft hatte am Morgen noch versucht, mit Besen die Pfützen auf dem Kunstrasenplatz zu beseitigen. Auch der Gegner war bereits am Lotter Kreuz eingetroffen. Beide Teams wollten gerade das Aufwärmprogramm beginnen, als der Schiedsrichter eintraf und erste Zweifel äußerte, ob überhaupt gespielt werden könne. Die Verletzungsgefahr sei zu groß, sagte er. Da aber beide Mannschaften gerne spielen wollten, zog er noch einen Referee-Kollegen zurate, der extra zum Platz gerufen wurde, um sich ebenfalls ein Bild von den Verhältnissen zu machen. Letztlich überzeugten die Unparteiischen die Teams, dass es besser sei, das Spiel abzusagen. Während die Bevergerner unverrichteter Dinge die Heimreise antreten mussten, haben die Lotter kurzerhand das nach dem Spiel geplante Grillen in der Frimo Arena vorgezogen.

Kreisliga B1

SV Dickenberg II - SC Halen II 2:2 (1:1)

Für Halens Co-Trainer Thorsten Makosch, war es unverständlich, die Partie anzupfeifen, denn auch auf hier gab es zahlreiche Pfützen auf dem Spielfeld. „Dem Zufall war Tür und Tor geöffnet“, sagte Makosch. Angepfiffen wurde dennoch, und die Gäste erwischten den besseren Start. Felix Böckmann (7.) brachte seine Farben per Abstauber in Front. Beide Teams erkannten schnell, dass hohe Bälle ein erfolgversprechendes Mittel waren. Durch einen direkt verwandelten Freistoß in den Winkel kam Dickenberg zum Ausgleich (28.). Auch im zweiten Abschnitt war Halen früh auf Zack und legte durch Dennis Scharnweber (53.) wieder vor, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und die Kugel ins lange Eck schob. Die Freude über die erneute Führung hielt aber nur sieben Minuten. Halens Torwart kam nicht richtig an eine Flanke heran, der Ball landete vor den Füßen eines Dickenbergers und es hieß 2:2.

Kreisliga B2

Westfalia Westerkappeln II - Eintracht Mettingen III 2:3 (1:1)

Mettingen ging in der 9. Minute in Führung, auch weil die Gastgeber noch nicht auf der Höhe waren. Mit der Zeit kamen die Gastgeber besser rein, aber zunächst über Ansätze nicht hinaus. Marius Lutterbey besorgte 60 Sekunden vor dem Seitenwechsel den verdienten Ausgleich. Als Max Koslow (56.) einen Freistoß direkt versenkte, schnupperte Westerkappeln an der Wende. Viktor Wolf vergab das 3:1. Das sollte sich in der Schlussphase rächen, denn nach einem Eckball fiel im dritten Versuch zunächst der Ausgleich (75.) und drei Minuten vor dem Abpfiff nach einem langen Ball sogar das Siegtor für die Gäste.