Lotte. Voll im Zeitplan liegen die Um-, Anbau- und Sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Wersen. Am Mittwoch, 13. März, ist Richtfest. Wenn alles weiter so glattgeht, ist das Gebäude, das künftig nicht nur den Wersener Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Lotte, sondern auch das Zentrallager sowie Industriewaschmaschine und -trockner für die gesamten Wehr beherbergen wird, im August bezugsfertig.

So jedenfalls sieht es der Bauzeitplan nach Auskunft von Baubetreuerin Annette Meiknecht vom Osnabrücker Büro Flatauarchitekten vor. „Wir hatten ja nur eine Woche Winter“, freut sie sich über die zügigen Fortschritte. „Das Wetter hat uns in die Hände gespielt“, bestätigen auch Jörg Stork und Christian Schulte vom Bauamt der Gemeinde Lotte. Sie hatten sich am Mittwoch zur Baubesprechung im Rohbau eingefunden, der nächste Woche planmäßig offiziell gerichtet wird. Dazu hat die Gemeinde als Bauherr Handwerker, Ratsmitglieder und Feuerwehrangehörige eingeladen.

Trotz Zusatzaufwand im Plan

Dank des milden Winters hat es laut Stork auch durch die zusätzlichen Forderungen des Kreises – neue Materialien, Neudimensionierung vorhandener Rohrleitungen hinzukommt später noch eine Blinklichtanlage an der Ausfahrt zur Bergstraße – zwar Mehrkosten, aber keine zeitlichen Verzögerungen gegeben. Insgesamt investiert Lotte rund 1,8 Millionen Euro in das neue Feuerwehrhaus, das nach einem Brand im Sommer 2017 ohnehin saniert werden musste und bei dieser Gelegenheit jetzt gleich erweitert und auf den neuesten Stand gebracht wird. Dafür sind im Haushalt 2019 jetzt mit den Mehrkosten 790.000 Euro eingeplant.

Zentrallager für Lottes Wehr

Zum Erweiterungsprogramm gehören die längst überfällige Trennung von Alarmausfahrt und Eingang, Schwarz- und Weißbereich, nach Geschlechtern getrennte Sanitärräume und mehr Büro- und Schulungsräume, auch ein großes Zentrallager für die gesamte Lotter Feuerwehr sowie einen Raum mit Industriewaschmaschine und -trockner zum Reinigen der Einsatzkleidung sowohl für den Löschzug Wersen, als auch für den Löschzug Alt-Lotte.

Höhere Tore und Multifunktionshalle

In der Fahrzeughalle wurde das alte Satteldach entfernt und die asbesthaltigen, schwarzen Eternitplatten von einer Spezialfirma entsorgt. Tore und neues Flachdach werden so erneuert, dass die Durchfahrtshöhen für die fünf Feuerwehrfahrzeuge von vier auf 4,51 Meter vergrößert werden. Auch die neue Mehrzweckhalle auf der Rückseite hat diese Höhe. Der Erweiterungsbau wurde teils in Stahlbeton-, teils in Massivbauweise errichtet. Alle Fenster und Türen sollen erneuert und mit einbruchhemmendem Glas und Bolzenverriegelungen gesichert werden.

Dachdecker ab Freitag im Einsatz

Momentan sind die Stahlbauer dabei, die Trapezbleche auf die Betondecke des neuen Flachdachs zu legen und zu befestigen. Deshalb hallen immer mal wieder Hammerschläge über die Baustelle. Auf die Bleche, so erläuterte Architektin Meiknecht, wird der Dachdecker ab Freitag die Dämmung aufbringen und das Flachdach danach abdichten. Anschließend werden für Innendämmung Wandplatten montiert. Das sind in diesem Fall zwölf Zentimeter starke Sandwichplatten: Die isolierende Styroporschicht ist zwischen zwei Aluminiumplatten gepresst. Nach dem Richtfest folgen Sanitär- und Elektroinstallationen, bevor schließlich der eigentliche Innenausbau beginnt.

Läuft alles weiter so schön nach Plan, können sich Lottes Feuerwehrleute, besonders aber der Löschzug Wersen, schon in diesem Sommer, also ein Jahr nach Baubeginn, über ein Domizil freuen, das den aktuellen Anforderungen entspricht. Das Provisorium am Teich dürfte im August Geschichte sein.