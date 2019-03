Lotte. Straßenkarneval und Kostümparty im Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ gehörten am Rosenmontag zum bunten Geschehen in der fünften Jahreszeit in Alt-Lotte. Sturmtief Bennet beeinträchtigte den Umzug nicht.

Aber: Aufgrund technischer Probleme startete der Karneval-Mix mit seinem Rosenmontagsumzug rund eine Stunde später als geplant. Gleichwohl schloss sich wie in den Vorjahren ein diesmal etwas kleinerer Tross an, der sich über die Wurfartikel freute, die vom Wagen flogen. Das Tempo passte Treckerfahrer Uwe Pötter an den vorausgehenden Fußgänger an.

Unterm Schutz von Ortssheriff Horst Hakmann an der Spitze und Feuerwehrmann Michael Hinnenkamp im Feuerwehrauto am Schluss zog der Tross durch den Ort. Immer wieder flogen Süßigkeiten und kleine Geschenke im hohen Bogen. Wer sie nicht in der Luft fangen konnte, musste sich halt bücken.

Zu den Straßenkarnevalisten, die verkleidet und geduldig den Start im Birkenweg erwarteten, gehörten die Velper Damen mit einigen Herren, die einen Bollerwagen zogen. Auch Bauarbeiter Felix und sein Bruder Lasse als Giraffe warteten ab, bis es losging. „Das Löwenkostüm, das Leonie trägt, habe ich schon angehabt“, erklärte Felix zu der Verkleidung und drückte einen Mini-Löwen, seine kleine Cousine.

Märchenhaft ins Tanzlokal

Endlich waren die märchenhaft kostümierten Dornröschen, (Nicola Ebert), Hexe (Martina Sünnewie), Rotkäppchen (Sabrina Hambüschen), Froschkönig (Simone Linke), Zwerg (Armin Sünnewie), Gestiefelter Kater (Dorothea Leben) und der Wolf (Michael Leben) startklar. Bei „Zwei Eichen“ angekommen besuchten sie auch diesmal mit Rosen die Senioren.

Die feierten gleichfalls Karneval. „Diesmal ist das Motto ,Karneval im Tanzlokal‘“, berichtete Steffen Brockmeyer, Leiter des sozialen Dienstes. Mitarbeiter und die unverzichtbaren Ehrenamtlichen bereiteten den Bewohnern eine närrische Auszeit. Die „Goldbachlerchen“ rundeten gesanglich das fröhliche Geschehen ab.

Die Herren, die eigentlich nach 50 Jahren ihre Auftritte beenden wollten, sagen nicht komplett „tschüs“. „Beim Hagener Rathaussturm und bei den Senioren hier werden wir weitermachen – wenn man uns haben möchte“, war sich die Gruppe einig. Sie bereichern Veranstaltungen seit mehr als zehn Jahren und sind immer gern gesehene musikalische Gäste.

Derweil tanzten auch vereinzelt Bewohner mit den Mitarbeitern zu den Klängen von Max Raabe (Sabine Weymann) die als Salonorchester ihr Akkordeon umgeschnallt hatte. Gesang und Schunkeln war genau das Richtige für die Besucher im „Tanzlokal“. Tischdeko, Getränke und Knabbereien rundeten die Partystimmung ab.

Und dann wurden die Wartenden im Seniorenzentrum belohnt. Der Mini-Karnevalumzug hielt an und die Damen verteilten Rosen. Eine nette Geste mit viel „Lotte helau“, die sich alle Voraussicht nach im nächsten Jahr wiederholen wird.