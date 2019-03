Lotte. Es war bereits das 17. Mal, dass die Alt-Lotter Landfrauen zum närrischen Rosenmontagsfrühstück ins Haus Hehwerth eingeladen hatten. Was für die rund 80 überwiegend kostümierten Gäste so bunt und beschwingt daher kommt, ist das Ergebnis harter Vorbereitungen.

„Die Überlegungen fürs nächste Jahr beginnen bereits am Aschermittwoch, wenn wir das Haus Hehwerth reservieren“, plaudert Ilse Lange, Sprecherin des Landfrauenteams, aus dem Nähkästchen der Rosenmontagsplanungen – von wegen am Aschermittwoch ist alles vorbei. Gut eine Woche vor dem Frühstückstermin ist Anmeldeschluss. Wie viele Tische müssen gestellt und wie viele Plätze eingedeckt werden? Ist der Tischplan mit Cord‘s Catering geklärt, sodass die hungrigen Gäste auch ausreichend mit bunten Platten versorgt sind? Das Essen kommt seit Beginn der Veranstaltung aus der Westerkappelner Küche – ein eingespieltes Team also.

Vorbereitungen und Vorfreude

Am Tag vor Rosenmontag packen dann alle mit an: Lottes gute Stube verwandelt sich Stück für Stück in eine Narhalla des jecken Frohsinns. Auch an diesem Sonntag steht ein fünfköpfiges Deko-Team bereit. Während Dietburg Ackermann, Dana Huneke, Maria Klingspohn und Gabriela Würfel die bunten Girlanden auseinandertüfteln, steht Landfrauen-Mann Friedhelm Lange einsatzbereit auf der Leiter, um den bunten Papierhimmel ansprechend zu drapieren.

Nach insgesamt vier Stunden sind Wände und Decken bunt geschmückt und auch die Tischreihen fertig eingedeckt. Schicht im Schacht – für eine Nacht.

Landfrauen stehen füreinander ein

Am Rosenmontagsmorgen, 6.45 Uhr, steht Gabriela Würfel als erste wieder auf der Matte und lässt in Haus Hehwerth Kaffeemaschinen und Wasserkocher heiß laufen. Ab 8 Uhr ist Einlass. Lottes bunte gute Stube füllt sich. Landfrauensprecherin Ilse Lange jedoch hat eine Erkältung die Sprache verschlagen. Dana Huneke übernimmt ihre Notizen und springt fürs Landfrauenteam als Moderatorin ein. „Ich bin so aufgeregt“, gesteht sie. Doch „The show must go on“ und so tritt die Landfrau als emsige Biene verkleidet vor die Narrenschar. Ein kleiner Gag-Test: „Zwei Handwerker bauen ein Gartenhaus. Einer wirft den Nagel weg: ,Der hatte den Kopf auf der falschen Seite.‘ Sein Kumpel: ,Du spinnst wohl. Das war doch einer der Nägel für die Rückseite.‘“ Ta-taa! Das Publikum ist in Sektlaune. Souverän navigiert Huneke das Narrenschiff durch den bunten Vormittag – herzlich, fröhlich, alles fest im Griff.

Nicht jeder kommt in die Bütt

Die Büttenredner sind lange vorher gebucht. „Dabei helfen Recherchen im Internet und Fernsehsendungen vom Karneval“, erklärt Ilse Lange angeschlagen, aber fröhlich. „Häufig buchen wir einen Akteur nach Empfehlungen. Aber wenn sie pro Auftritt beispielsweise 800 Euro verlangen, das können wir nicht stemmen.“ Zudem räumt Lange ein, dass nicht jeder Auftritt gleich gut ankomme. Diese Künstler kommen dann halt nicht wieder in die engere Auswahl – knallharte Auslese.

Stimmungskanonen und Erfolgsgaranten

Für heute haben die Alt-Lotter Landfrauen nur Erfolgsgaranten an Bord. Die Seniorenbeauftragte (alias Maria Otte-Wacker) – „Ich komme noch aus der Krabbelgruppe von Johannes Heesters.“ – hat die Karnevalistenherzen der Lotter Verwaltung im Publikum mit Bürgermeister Rainer Lammers, der stellvertretenden Bürgermeisterin Helga Strübbe und der Gleichstellungsbeauftragten Karin Lenze im Sturm erobert. Der Schlawiner (Andreas Hille) stöhnte übers Familienleben mit seinem Dornröschen und über Kinder in der Pubertät: „Zu jung, dass sie ausziehen können und zu alt für die Babyklappe.“ Als Tusnellchen lästert sich Monika Schnieders wohl proportioniert und beim Publikum wohlbekannt ans Ruder des Narrenschiffs. Die „Eine-Mann-Band“ Heiner Diekamp aus Westerkappeln hat sich musikalisch auf das Programm eingestellt, da erklomm Luigi (Stefan Rodefeld), ein charmanter italienischer Tenor aus Rom, einen Stuhl im Saal, um mit Ukulele und einem schmachtenden Liebeslied der Damenwelt den Kopf zu verdrehen – selbstverständlich mit Einverständniserklärung der Ehemänner.

Anzeige Anzeige

„Es war wirklich gut heute“, resümiert Karin Lenze mit vom Lachen gezeichnetem Gesicht am Ende des Vormittags, während die Karneval erprobten Landfrauen – und fünf Männer – vom Vorbereitungsteam bereits wieder die Köpfe zusammensteckten.