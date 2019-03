Lotte. Im Rahmen der Dorfentwicklung wurde in der Gemeinde Lotte bereits manches Projekt angeschoben. Am Donnerstagabend stand einmal mehr der Ortsteil Halen auf der Agenda. Rund 35 interessierte Anwohner folgten der Einladung, um den Ausführungen des Sportpädagogen Reinhard Jansson zu lauschen.

Im Vereinsheim des SC Halen präsentierte Jansson eine Ideensammlung unter dem Motto „Was sollte man machen - Was könnte man machen?“ Der Sportpädagoge trug seine Anregungen bereits zum zweiten Mal vor. Für die Entwicklung eines Masterplans waren die Halener Bürger einmal mehr aufgerufen, die Zukunft des Ortsteils inhaltlich zu gestalten.



Infrastruktur verbessern

Vorhandenes könne betont und ausgebaut, Verbindendes geschaffen werden, führte der Referent aus und definierte vier Grundpfeiler für eine mögliche Entwicklung: Sport, Soziales, Natur und Bewegung. Für die Halener gehe es nicht zuletzt darum, die Infrastruktur zu verbessern, so Jansson. Großer Pluspunkt Halens: die Nähe zur Natur. Hierzu führte Jansson einige Vorschläge wie beispielsweise einen Waldlehrpfad, einen Barfuß-Pfad, einen Waldgymnastikpfad oder einen Kletterwald an.





Besonders lag dem Sportpädagogen Bewegung für Jung und Alt am Herzen. „Kinder brauchen Spielangebote, die Bewegung beinhalten“, sagte Jansson und plädierte für eine motorische Grundlagenausbildung. Die Anlage eines Spielplatzes fand ebenso Eingang in den Ideenkatalog wie eine Boulebahn für Erwachsene.

Kulturzentrum für den ganzen Ort

Die Idee von Sport und Bewegung könnte sich dabei vor Ort elegant mit sozialem Leben und Kultur verbinden und in einem Kulturzentrum niederschlagen, in dem neben einem breitgefächerten Bewegungsangebot auch Kreatives, Kultur und gesellschaftliche Treffen für das gesamte Dorfleben umgesetzt werden könnten, regte Jansson an.





Ein solcher soziokultureller Ankerpunkt könnte nicht nur der Pflege des sozialen Miteinanders dienen, sondern auch die alte Turnhalle am Niederseester Weg ersetzen, deren Renovierung überfällig ist. 2017 wurden die Kosten für die Sanierung mit 500.000 Euro beziffert; das Vorhaben wurde zunächst auf Eis gelegt, weil der Ausblick auf ein modernes Sport- und Kulturzentrum eine Investition an anderer Stelle sinnvoller erscheinen ließ.

Lebhafte Debatte

Nach Janssons Vortrag wurde in der Runde noch viel debattiert, über Betreiber, Inhalte, mögliche Lagen und Bedenken. Manch einer wollte den verschlafenen Charakter Halens erhalten, andere hatten bereits Visionen, wie das Dorfleben konkret bereichert werden könnte. Anja de Haan von der Lotter SPD-Fraktion lobte die Idee eines Kulturzentrums als guten Ansatz. Das Ziel, für Halen einen Masterplan zu entwickeln, dürfte aber wohl noch manche Diskussion nach sich ziehen.