Lotte. Traditionsbewusst, aber auf dem neuesten Stand der digitalen Technik, fleischeslustig, aber auf gesunder Krautbasis, frauenbewegt, aber auf humorvolle Männerart – so lässt sich das Probeessen des Bürgervereins Wersen für seinen Herrenabend in einer klassisch dialektischen Betrachtung zusammenfassen.

Einmal mehr unter dem Vorwand, Haxe, Kraut und Püree acht Tage vor dem großen Ereignis für das Krautvolk vorzukosten, trafen Vorstand, Beirat und ausgewählte Gäste des Bürgervereins am Donnerstagabend in den Ratsstuben zusammen. Erste Besonderheit: Mit Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert nahm der amtierende Krautkönig teil.

"Gedeihliche Esslust"

Um dem und der reichen Vereinstradition zu genügen, begrüßte Vorsitzender Olaf Wienhaus die fidele Runde mit mittelalterlich anmutendem Wortschwall, der statt "guten Appetit" eine "gedeihliche Esslust" wünschte. Die stellte sich erkennbar ein, wobei der König seine Führungsverantwortung wahrnahm: "Ich hatte zwei Haxen, denn auf einer kann man nicht stehen, und die nächste gibt's erst nächste Woche." Seine Mutmaßung, der Grünkohl sei etwas blässlich ausgefallen, wurde taktvoll übergangen.

Die Werke aus der Ratsstubenküche von Manfred Wilke fanden allgemeinen Beifall, sodass der Vorsitzende unwidersprochen feststellen durfte: "Dann gibt's auch dieses Mal dieses Mahl." Abgerundet wurde das Urteil mit Mettinger Landwein. Nächste Besonderheit: Die Runde schmiss mit Horst Petersson ein abwesendes Beiratsmitglied. Doch über modernste Kommunikationsmittel wurde der edle Spender live aus Scharbeutz für seine Ansage in den Ratsstuben zugeschaltet: "Prost!"

Neues Kapitel der Mettlehre

Nachdem auch mehrere Kaltgetränke erfolgreich verkostet worden waren, war einmal mehr Stammgast und Stimmungskanone Michael Starke berufen, ein weiteres Kapitel seiner "Mettlehre" beizusteuern. Anhand etlicher entsprechend belegter und bezwiebelter Brötchen räumte er mit dem Irrglauben auf, das Mett stamme aus Mettingen. Erste urkundliche Erwähnung: 1903 in Berlin. Welche Enttäuschung für Wersen und die Ratsstuben! Im Rückblick auf den Weltmetttag am 14. Februar warb Starke für "die schönsten Mettigkeiten zum Valentinstag", der gleichzeitig begangen wird.

Klargestellt ist nun auch, dass der Beiname "Hackepeter" nicht vom Bruder Peter Starke kommt, sondern daher, dass sich einst jene, die arm dran waren, als Gewürz nur die Petersilie leisten konnten, die sie üppig auf das Schweinegehackte streuten. "Starke Geste", lobte Olaf Wienhaus. Kommentar von Ratsstubenwirt Thomas Engel: "Brauchen wir nächste Woche überhaupt Haxen? Oder fangen wir gleich mit Mettbrötchen an?" Nein, eine solche Besonderheit ist für das Krautvolk undenkbar.

Frauenbewegung verherrlicht

Nach der Doppelhaxe zusätzlich gestärkt durch zwei dieser Leckereien, kündigte Wolfgang Griesert an, nun acht Tage zu fasten, um dann wieder richtig zuschlagen zu können. Zum launigen Abschied erläuterte der amtierende Krautkönig jedoch noch, inwiefern ausgerechnet diese Männerrunde frauenbewegt sei: "An der heutigen Weiberfastnacht freue ich mich schon auf den Frauentag am 8. März." An dem nämlich steigt auch der Herrenabend. Und seine Geschlechtsgenossen ermutigend, fuhr Griesert fort: "Wir verstehen uns als Selbsthilfegruppe und wir werden es überstehen." Gegen so viel Optimismus zum Fortbestand solcher von eher humorlosen Initiativen hart angegangener Herrenabende ist einfach kein Kraut gewachsen.

Anzeige Anzeige