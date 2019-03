Bürener Grundschüler feierten Karneval mit Polonaise durch die Schule und „Büren helau“. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Karneval ist die Gelegenheit in ein Kostüm und damit in eine andere Rolle zu schlüpfen. Das nahmen rund 180 junge Bürener und das Kollegium in der Regenbogengrundschule begeistert wahr – und trafen später im Theaterstück „Käpt’n Knall“ in der Prärie.