Lotte. Die wohl älteste Benefizveranstaltung in Lotte funktioniert nach wie vor: Beim diesjährigen 33. Messdienerturnier kamen 1500 Euro zusammen. Mit dem Erlös unterstützen die Organisatoren erneut die Paul-Fey-Stiftung. Sie hilft Familien, die auf der Müllhalde von Rio de Janeiro leben.

Auch diesmal stand die Alt-Lotterin Barbara Rohatsch mit Informationen auf der Tribüne und beantwortete geduldig alle Fragen zur Stiftung. „Die Paul-Fey-Stiftung unterstützt die belgische Stiftung ,Ceifa – jardim do gramacho – solidarité belgique‘“, erklärte sie zur von ihrem Vater gegründeten Stiftung. Für die Verwaltungsorganisation sind sie, ihre Mutter Gabriele Fey und zwei weitere Personen verantwortlich.

Entwicklungshelfer

„Mein Vater war der erste Entwicklungshelfer, der Ende der 80er Jahre von der CAJ von Deutschland nach Brasilien entsandt wurde“, berichtete Barbara Rohatsch über die Christliche Arbeiterjugend, die im Jahr 1947 in Deutschland gegründet wurde.

Das Schicksal der Menschen die auf einer Müllhalde in der Metropolregion Rio mit mehr als 12,2 Millionen Menschen wohnen, bewegte den Entwicklungshelfer Fey. Er gründete die Stiftung. „Sie ist bei Adveniat eingegliedert. Fathinha ist unsere hauptamtliche Betreuerin. Sie traut sich in den Slum und hat sich mittlerweile das Vertrauen der Bewohner erarbeitet, auch weil sie Kranke mit einem Pkw ins Krankenhaus bringt“, blickte Barbara Rohatsch in deren Alltag.

Mit ihrer Mutter war sie vor einigen Jahren zu Besuch bei Fathinha. Mit mulmigem Gefühl fuhren sie in dem Wagen mit auf Wegen, die in keiner Landkarte verzeichnet sind, entlang an dicht an dicht errichteten Bretterverschlägen. Da, wo der Untergrund fest genug ist, bauen die Bewohner Steinhäuser. „Für ihren kärglichen Lebensunterhalt sammeln sie auf der Müllhalde Wertstoffe, und leben von deren Erlös“, beschrieb Barbara Rohatsch die Situation der Menschen dort. Die Kinder müssten ihren Eltern beim Sammeln helfen und gehen nicht zur Schule. Bei den Erwachsenen das Bewusstsein zu schaffen, dass Bildung eine Chance ist, ein besseres Leben zu führen und auch Hygiene wichtig ist, um gesund zu bleiben, gehöre zur Arbeit von Fathinha.

Mittlerweile trifft die Sozialarbeiterin die Kinder in einem Steinhaus. „Für die Menschen ist Fathinha der gute Engel“, anerkennt Barbara Rohatsch das Engagement der Brasilianerin. Es gibt in dem Haus fließendes Wasser, jeden Tag eine Mahlzeit und Hausaufgabenbetreuung. „Kinder sollen auch Kinder sein. Dazu gehört spielen und Verantwortung zu übernehmen“, betonte die zweifache Mutter aus Alt-Lotte. Daher komme das neue Projekt in Rio sehr gut an: Die Kinder gärtnern. „Damit nicht so viel Wasser unnütz verdunstet, schneiden sie Kunststoffflaschen längs auf, füllen Erde hinein und züchten Gemüse“, erklärte die Tochter des Stiftungsgründers. Und, dass noch viel Arbeit vor Fathinha liege, die von der Paul-Fey-Stiftung mitfinanziert werde.

Das zu hören, bestätigte die Messdiener Jens Holtgrave und Maximilian Thamm, auch das 34. Turnier zu organisieren. Beide sind durch Geschwister zum Organisieren gekommen. „Ich war mit sieben Jahren zum ersten Mal dabei. Damals haben die jungen Messdiener gegen ihre Mütter gespielt. Acht oder neun Jahre später gehörte ich dann zum Organisationsteam“, blickte Jens Holtgrave rund 25 Jahre in die Vergangenheit.

Treue Sponsoren

Bei Maximilian Thamm war es ähnlich. Erstmals war er beim Eltern-Kind-Kick dabei. Bis heute gibt es dieses unterhaltsame Einlagespiel der Noah-Kita während des Turniers. „Mit 15 habe ich dann Plakate verteilt und beim Aufbau mitgeholfen“, erinnerte sich Maximilian Thamm ein paar Jahre zurück.

Groß geändert werden müsse eigentlich nichts, sind sich beide einig: „Jeder weiß, was zu tun ist. Wir sind froh, dass wir unsere Tombolasponsoren und finanziellen Unterstützer immer wieder ansprechen können.“ Das DRK Alt-Lotte sei gleichfalls immer vor Ort. Diesmal musste es den Torwart der Gastgeber betreuen, der sich die Hand gebrochen hatte. So reichte es nach dem Team Stühlmeyers zum zweiten Platz, gefolgt vom SC Halen III und den Young Boys. Weiterhin beteiligten sich Westside Büren, Rückwärts 96, SF-Fanclub, Alte Herren, Messdiener Rulle und Fußball mit Flüchtlingen aus Halen.

Voraussichtlich beteiligen sind alle beim 34. Messdienerturnier erneut mit dem guten Gefühl, dass die wahren Gewinner bereits feststehen: Die Kinder auf der Müllkippe in Rio de Janeiro.