Westerkappeln. Im Kellerduell der Kreisliga B1 zwischen dem SC Halen II und Dreierwalde II gab es eine Punkteteilung. In der Kreisliga B2 nutzte Velpe Süd die Patzer der Konkurrenz für den Sprung auf Rang zwei. Bürens neues Trainerduo startete mit einer herben Niederlage, während sich Westerkappeln II etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte.

Kreisliga B1

Westfalia Westerkappeln - SW Esch II 6:1 (1:0): Durch einen Treffer von Leon Fischer lag der Favorit zur Halbzeit vorne. Till Schoenfeld (49. und 51.) und Max Koslow (60.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nico Kenning (75.) und Anton Klevno (85.) machten das halbe Dutzend voll, zwischenzeitlich kam Esch zum Ehrentreffer (78.).

SV Uffeln - SF Lotte III 3:2 (2:1): Lotte lag früh hinten (11.) und leistete sich in der Folge zahlreiche Fehlpässe. Dominik Lauter (18.) sorgte mit einem Knaller aus 35 Metern unter die Latte für den überraschenden Ausgleich. Ein Fehler im Spielaufbau der Gäste begünstigte das 2:1 für Uffeln (25.). Im zweiten Abschnitt ging es hin und her. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Erst traf Moritz Genßler (88.) zum Ausgleich. In der Nachspielzeit gab es dann Handelfmeter für Uffeln, den SFL-Keeper Benjamin Paesler parieren konnte. Der Ball prallte vor die Füße eines SVU-Akteurs, der zu Fall gebracht wurde. Erneut gab es Elfmeter, diesmal war Lottes Schlussmann chancenlos.

SC Halen II - Brukteria Dreierwalde II 2:2 (2:1): Wie schon häufig in der Saison bekam Halen einen Freistoß nicht geklärt und geriet nach acht Minuten in Rückstand. Danach kamen die Gastgeber besser rein, für die Ansgar Lütke Glanemann (19. und 21.) mit einem Doppelpack die Partie drehte. Dennis Scharnweber hätte noch vor der Pause mehrfach erhöhen können. Auch nach dem Wechsel boten sich den Platzherren gute Gelegenheiten. In der Schlussviertelstunde schlichen sich dann immer mehr Konzentrationsschwächen ein. Zwei Minuten vor dem Ende stocherten die Gäste die Kugel zum schmeichelhaften 2:2 ins Netz.

Kreisliga B2

SC Velpe Süd - Eintracht Mettingen III 3:1 (1:1): Markus Hinterberg (27.) brachte Velpe per Kopf nach Eckstoß in Front, doch schon im Gegenzug fiel der Ausgleich. Toni Lüdte (60.) profierte bei der erneuten Führung nach einem weiteren Eckball von einem Torwartfehler. In der 81. Minute schloss Marcel Teepe eine schöne Kombination zum 3:1 ab, kurz darauf wurde Velpes Rene Kern wegen Beleidigung seines Gegenspielers des Feldes verwiesen.

VfL Ladbergen II - SF Lotte U23 2:2 (0:0): Beide Teams scheuten im ersten Abschnitt das Risiko, somit gab es kaum Torszenen. In der 63. Minute gerieten die Sportfreunde per Kopf nach einem Eckball in Rückstand, zehn Minuten später setzte es einen Konter zum 0:2. Alexander Meyer Jun. (75.) brachte die Gäste per Freistoß aus 17 Metern zurück in die Partie. Zu mehr als dem Ausgleich von Dennis Kleingünther (81.) nach Doppelpass mit Tolga Ayranci reichte es nicht, auch bei zwei strittigen Situationen im Strafraum der Gastgeber der Elfmeterpfiff ausblieb.

Ibbenbüren Türkiyem Spor - SV Büren II 6:1 (2:1): Pascal Scharnweber (27.) brachte die Gäste in Führung. Danach gab es für Bürens neues Trainergespann Carsten Collatz und Werner Hörnschemeyer allerdings keinen Grund mehr zur Freude, denn schon vor der Pause lag ihr Team im Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel wurde es richtig bitter.

Westfalia Westerkappeln II - GW Steinbeck II 3:1 (1:1): Eine starke Anfangsviertelstunde der Westfalia sah die verdiente Führung durch Viktor Wolf (10.). Danach verflachte die Begegnung. In der 36. Minute konnten die Westerkappelner einen Gäste-Akteur bei einem Solo über das halbe Feld nicht stoppen, der zum Ausgleich vollendete. Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber griffiger für die Thomas Moyzinski (55.) nach einer Hereingabe von Alexej Beckstedt die erneute Führung besorgte. Mit einem Lupfer aus rund 30 Metern gelang Marius Lutterbey (65.) das 3:1, auch weil der Gäste-Keeper etwas zu weit vor seinem Gehäuse stand. Der verdiente Heimsieg geriet gegen schwache Steinbecker nicht mehr in Gefahr.