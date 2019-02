Lotte. In der Kreisliga A hat Spitzenreiter SC Halen beim 1:2 gegen Dreierwalde erst die zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Eintracht Mettingen verkürzte durch das 3:0 gegen Büren den Rückstand nach oben, während die Einracht-Reserve weiter punktlos ist.

SC Halen - Brukteria Dreierwalde 1:2 (1:2):

Halen legte durch Jakob Schulz nach 20 Sekunden einen Blitzstart hin, der einen Abpraller über die Linie drückte, nachdem Michael Beuke am Torwart gescheitert war. Nach zehn Minuten wurde Kevin Wolff zu Fall gebracht, der den Keeper schon hatte aussteigen lassen, doch statt Elfmeter gab es nur Eckball. In der Folge ließ sich Halen das Heft aus der Hand nehmen. Dreierwalde spielte sich zweimal über außen durch und schlug beide Male eiskalt zu (32. und 45.). Im zweiten Abschnitt ließen Höhepunkte lange auf sich warten. Erst in der Schlussphase gab es wieder Chancen für beide Teams. Die besten für die Gastgeber hatten Sebastian Freking, dessen Kopfball der Gäste-Torwart aus den Winkel kratzte, und der bei einer Ecke mit nach vorne geeilte Torwart Nico Bonkowski.

Eintracht Mettingen - SV Büren 3:0 (1:0):

Timm Tenambergen brachte die Eintracht schon nach acht Minuten in Führung. Am zweiten Pfosten setzte er die Kugel volley mit der Innenseite in die Maschen. Büren trat offensiv erst ab der 35. Minute in Erscheinung. Nicholas Imsiepen und Andi Nagavci hatten die besten Möglichkeiten für die Gäste, die sich ansonsten viele Fehlpässe erlaubten. Auch Mettingen hätte vor der Pause nochmals treffen können, doch brachten Tenambergen und Florian Lagemann die Kugel nicht an Bürens starkem Keeper Nick Gumenschaimer vorbei. Im zweiten Durchgang überließ die Eintracht den Gästen weiterhin die Spielkontrolle, denen der letzte Punch fehlte. In die Drangphase fiel das 2:0 durch Florian Lagemann (64.). Der Treffer war aus Sicht von SVB-Trainer Marcel Czichowski jedoch sehr umstritten, der ein Handspiel und eine Abseitsstellung gesehen haben wollte. Zu allem Überfluss leistete sich Gumenschaimer eine Tätlichkeit, die ihm die Rote Karte einbrachte (73.). Da Büren schon dreimal gewechselt, rückte Nagavci zwischen die Pfosten. Nicolai Schröer scheiterte mit einem Strafstoß am Pfosten, machte in der Nachspielzeit nach Pass von Tenambergen aber dann doch noch sein Tor.

Eintracht Mettingen II - ISV II 1:3 (0:1):

Nach 13 Minuten jubelten nach einem Eckball erstmals die Gäste.

Anzeige Anzeige

Julian Michel (67.) sorgte per Handelfmeter für den Ausgleich.

Danach war Mettingen am Drücker, doch Nikolai Biemann und Pascal Lövvelt konnten gute Möglichkeiten nicht verwerten. In der 82. Minute berechnete Mettingens Torwart eine Flanke falsch und es hieß 1:2. Nach einem Foulspiel sah Eintracht-Spieler Helge Przijbijlski

die Ampelkarte (87.), der fälligen Freistoß brachte schließlich die endgültige Entscheidung zu Gunsten der Ibbenbürener.