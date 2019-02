Die Sanierung und Erweiterung der Wersener Sporthalle um eine Zweifeldhalle stehen ganz oben auf der To-do-Liste, wie Bürgermeister Rainer Lammers hier verdeutlicht. Archivfoto: Angelika Hitzke

Lotte. Einziger inhaltlicher Beratungspunkt im öffentlichen Sitzungsteil des Bau- und Planungsausschusses am Donnerstag war der Neubau einer Zweifeldsporthalle mit Sanierung der bestehenden Sporthalle in Wersen. Genauer gesagt, das Verfahren zur Umsetzung dieses Projektes. Das kann nämlich nicht mehr wie bisher an ein Planungsbüro vergeben werden, sondern macht einen europaweiten Architektenwettbewerb erforderlich, für dessen Durchführung ein externer Baudienstleister benötigt wird.