Katholische und evangeliche Frauen aus dem Montagstreff und Abendkreis bereiten sich auf den Weltgebetstag am 1. März vor. Foto: Erna Berg

Lotte. Seit dem in Kanada und den USA vor über 130 Jahren entstandenen konfessions-übergreifenden gemeinsamen Beten feiern christliche Frauen in aller Welt den Weltgebetstag. Am Freitag sind auch die Frauen in der Gemeinde Lotte wieder Teil dieser ökumenischen Bewegung.