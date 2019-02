Lotte . Carsten Collatz und Werner Hörnschemeyer übernehmen ab sofort das Traineramt beim Kreisliga-B-Ligisten SV Büren II. Komplettiert wird das neue Team durch Stefan Kirsch, der Co-Trainer bleibt. Damit konnte der Verein eine schnelle Nachfolge für den am vergangenen Sonntag überraschend zurückgetretenen Michael Tiemeier finden.

Tiemeier hatte sein Amt nach dem 1:1 (1:0) im Meisterschaftsspiel gegen Falke Saerbeck II zur Verfügung gestellt und die Mannschaft nach der Partie darüber informiert. Als Gründe führte er die schlechte Vorbereitung auf die Restrunde an und vor allem die schwache Trainingsbeteiligung. Entsprechend habe seine Mannschaft in der Begegnung gegen den Vorletzten ab der 60. Minute konditionell abgebaut und auch deshalb noch den späten Ausgleich hinnehmen müssen, so Tiemeier, der sich unter diesen Umständen nicht mehr in der Lage sah, den erfolgreichen Weg mit seinem Team fortzusetzen.

Völlig unvorbereitet

„Der Rücktritt hat uns völlig unvorbereitet getroffen“, sagt Carsten Collatz, der sich enttäuscht über den Entschluss zeigte. Nach einem kurzen Schockmoment habe man sich aber schnell zusammengesetzt und über das weitere Vorgehen beraten. Da es in der heutigen Zeit ohnehin nicht einfach sei, einen Trainer für eine zweite Herrenmannschaft zu finden, habe sich schnell eine Lösung aus den eigenen Reihen herauskristallisiert.

So betreuen nun Collatz, der als Schatzmeister dem Vorstand des SV Büren angehört, und das langjährige Vereinsmitglied Werner Hörnschemeyer die Mannschaft. Ihnen zur Seite steht der bisherige Co-Trainer Stefan Kirsch.

Dreigestirn über den Sommer hinaus?

Es sei durchaus denkbar, dass das Dreigestirn auch über den Sommer hinaus in der Verantwortung bleibe, so Collatz. Näheres könne er aber erst nach Ostern sagen. „Die Entscheidung hängt nicht vom Erfolg ab, sondern vor allem davon, ob wir im Sommer noch ausreichend Spieler für drei Mannschaften haben“, sagt er, denn rund ein halbes Dutzend Akteure wechselt ab Sommer in die Alte Herren.

Mannschaft braucht Ruck

Ein wesentlicher Faktor für das neue Trainer-Trio ist die Rückendeckung der Mannschaft. Jeder einzelne Spieler sei gefragt worden, was er von der Lösung halte, berichtet Collatz. Es müsse nun ein Ruck durch die Mannschaft gehen, fordert er. Man müsse erkennen, dass die Jungs wieder Lust auf Fußball haben, appelliert er an den Charakter und die Einstellung der Kicker. Darüber hinaus wünscht sich Collatz, „dass die Spieler auch mal private Dinge hinten anstellen und dem Mannschaftssport unterordnen.“

An der Zielsetzung, am Saisonende einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, hat sich unterdessen nichts geändert. Aktuell ist die Zweitvertretung des SV Büren Sechster der Kreisliga B und hat fünf Zähler Vorsprung auf den Tabellenzehnten Ibbenbüren Türkiyem Spor, der am kommenden Sonntag der nächste Auswärtsgegner ist.