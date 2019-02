Lotte. Die Sportfreunde Lotte freuen sich auf das nächste Topspiel vor heimischer Kulisse. Kein geringerer als der frühere Bundesligist und aktuelle Tabellenzweite Karlsruher SC ist am Samstag um 14 Uhr zu Gast im Frimo-Stadion.

Dabei dürfen sich die Fans auf einen fußballerischen Leckerbissen einstellen. Denn der Tabellenzweite aus Karlsruhe benötigt jeden Punkt, um dem Spitzenreiter VfL Osnabrück weiter auf den Fersen zu bleiben. Ein Ausrutscher gegen Lotte wie beim 1:3 im Hinspiel würde den KSC wieder unnötig unter Zugzwang setzen. Daher dürften die Badener die SFL-Abwehr reichlich beschäftigen.

Zuversichtlich

Es wird also ein arbeitsreicher Tag für die zuletzt so wacker kämpfenden Sportfreunde. Und auch für Rechtsverteidiger Alexander Langlitz. Der 28-Jährige ist aber aufgrund der jüngsten Ergebnisse zuversichtlich, gegen Karlsruhe bestehen zu können. „Wir sind derzeit gut drauf. Leider haben wir uns nicht immer belohnt für den guten Einsatz, den wir in diesem Jahr gezeigt haben. Aber ich denke, dass uns diesen Start 2019 auch nicht alle zugetraut hätten“, ist sich Langlitz sicher.

Vorne knipsen

Dass die vier ungeschlagenen Spiele in Folge kein Zufall sind, unterstreicht der Routinier, der seit 2014 den Sportfreunden die Treue hält. „Natürlich arbeiten wir hart, aber eine Analyse unserer Stärken und Schwächen hat uns sichtbar weiter gebracht. In der Winterpause hatten wir zum einen festgestellt, dass wir hinten gut und stabil stehen. Allerdings musste jemand kommen, der vorne knipst. Jetzt haben wir den Toni Jovic, der das hoffentlich noch häufig erledigt“, so der beidfüßig starke Spieler, der im Heimspiel gegen Zwickau auch mal als Torschütze den Siegtreffer in der Nachspielzeit markieren konnte.

Selbstvertrauen

Den Start ins neue Jahr mit acht Punkten aus vier Spielen hatte sich die Mannschaft zwar insgeheim erhofft, aber die Umsetzung fiel nicht immer leicht. „Wir haben jetzt das nötige Selbstvertrauen und wissen, dass wir auch mal knappe Spiele nach Hause bringen können. Wir sind froh, in der 3. Liga diese gute Rolle spielen zu dürfen und wissen gleichzeitig, dass bis zum Klassenerhalt noch einiges an Arbeit auf uns wartet.“

Nach dem 1:0 gegen Preußen Münster und dem überraschenden 0:0 beim Halleschen FC fiel die mannschaftsinterne Kritik denn auch nicht so dramatisch aus. Etwas zu meckern gab es aber doch: „Schon gegen Münster hätten wir unsere Konter besser ausspielen müssen. Dann hätten wir eher Ruhe gehabt und der Sieg wäre früher im Sack gewesen.“

Nun also wartet mit dem Karlsruher SC ein ganz großer Traditionsverein. Die Vorfreude ist groß, weil der KSC eben auch eine gute Rolle in dieser Saison spielt. Dennoch gilt es, den Favoriten zu ärgern und mit viel Glück unbesiegt zu bleiben.