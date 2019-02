owie Lotte. Wie jedes Jahr im Januar oder Februar fand am Mittwoch im Seniorenzentrum „Zwei Eichen“ das Candle-Light-Dinner mit nahezu vollständiger Beteiligung der 63 Bewohner statt.

Ein Ständchen mit eigens gedichtetem Zwei-Eichen-Text trug ein Chor aus Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen nach der Melodie „Beim Kronenwirt“ vor. Beim Refrain sangen und schunkelten alle mit.

„Wir versuchen, in unserem Jahresplan immer wieder Highlights zu setzen, die Emotionen wecken und den Menschen in Erinnerung bleiben“, sagte Steffen Brockmeyer, Leiter des Sozialdienstes. Alle Mitarbeiter und sieben ehrenamtliche Helferinnen waren im Einsatz, um für ein perfektes Abendessen – ganz wie in einem guten Restaurant – zu sorgen. Stefanie Santoriello, die Hauswirtschaftsleiterin, zeichnete für die Speisenfolge und die Dekoration des Speisesaals im Team verantwortlich.

Viele der älteren Bewohner kannten noch das Lied, das Willy Schneider bekannt gemacht hatte: „Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär“. Dieses Lied hatte sich das Orga-Team als weitere Unterhaltungseinlage ausgedacht und einstudiert. Schließlich gab es zum Festmahl auch guten Wein. Sabine Weymann spielte Gitarre und die übrigen Teammitglieder sangen mit.