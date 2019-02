Lotte. Dieses Jahr ist ein ganz ganz besonderes für den Deutsch-Französischen-Förderverein (DFF). Zum einen ist für Juni die 28. Partnerschaftsfeier, diesmal in Lotte geplant, zum anderen feiert der DFF sein 25-jähriges Bestehen.

Zu dem Partnerschaftsfest am 1. und. 2 Juni kommen offiziell Gäste aus der Partnerstadt Lys-lez-Lannoy. Am 13. Juli, wird das Silber-Jubiläum des Vereines im Haus Hehwerth gefeiert.



Weiterhin finden jeden 2. Donnerstag im Monat die Treffen statt. Dort sprechen die Mitglieder über besondere Ereignisse in Frankreich, tauschen sich über bestimmte Regionen aus, erläutern Bräuche oder spielen französische Spiele. Daher ist jeweils am 9. Mai und am 13. Juni auch ein Boules-Abend geplant. Am 15. Juni findet ein Boules-Turnier statt, das nach dem vor einem Jahr verstorbenen Heyko Hollander benannt ist: dem engagierten Bürger und jahrelangen Vorsitzenden des Fördervereines.

Kochabende finden dieses Jahr im Jugendtreff Bansen statt, der nächste im April. Auf dem Gartenmarkt wird der Förderverein wieder einen Stand aufbauen und französische Spezialitäten anbieten. Am Jahresende dürfen sich die Mitglieder wieder auf den „Büche de Noёl“ freuen. Als ein wichtiges Anliegen des Vereins 2019 betonte die Vorsitzende Pierrette Tisserand-Ennen, die Menschen für die kommenden Europawahlen zu motivieren.

Gewählt wurde aber auch im Verein. Andreas Ennen wurde als stellvertretender Schriftführer neu in das Amt gewählt. Zum stellvertretenden Kassenwart wurde Jürgen Klehn. Leo Buschenhenke nahm das Amt des Kassenwartes erneut an, unter der Bedingung, dass er in den nächsten Jahren ersetzt würde. Die Wahl der neuen und der alten Mitglieder geschah stets einstimmig.

Damit auch weitere Jubiläen stattfinden und die Partnerschaft erhalten bleibt, sucht der DFF händeringend nach Nachwuchs. Dass es im vergangenen Jahr keine neuen Beitritte gab, konnte am Mitgliedsbeitrag nicht gelegen haben, so Buschenhenke, denn dieser beträgt 15 Euro im Jahr. Wo am Anfang des Bestehens noch ein voller Bus von Lotte nach Lys-lez-Lannoy startete, ist es mittlerweile schwierig, überhaupt eine gemeinsame Reise zu organisieren. Daher wurde auch darüber diskutiert, wie gezielt Jugendliche angesprochen und für die Partnerschaft begeistert werden können. Einige Vorschläge gab es bereits. Jetzt muss noch die Umsetzung geschehen.