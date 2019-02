Lotte. Mit Investitionen in Höhe von knapp 10.000 Euro in zwei Jahren hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lotte gut gewirtschaftet und die Arbeit der freiwilligen Helfer unterstützt.

In der Alt-Lotter Feuerwache galt es, Rechenschaft für zwei Geschäftsjahre abzulegen. „Wir mussten im letzten Jahr die Versammlung absagen, weil an dem angesetzten Termin absehbar war, dass wir keine Beschlussfähigkeit erreichen“, blickte der Vorsitzende Sven Lomberg zurück. Ein Ersatztermin habe sich schwer finden lassen, sodass nun zwei Kassenberichte vorlägen.

Beschlussfähigkeit der Versammlung

Beschlussfähig ist der Verein, wenn mindestens doppelt so viele Mitglieder in der Versammlung sitzen wie Vorstandsvertreter. Das war am Freitag mit insgesamt zwölf Personen der Fall. Vom Vorstand fehlte Kassierer Martin Schmidtmeier, dessen Berichte Lomberg vortrug und schwarze Zahlen präsentieren konnte. Zudem begleiteten der zweite Vorsitzende Andreas Wehrmeier und Schriftführer Detlef Bartels die Versammlung.

Investitionen in Sicherheit bei Einsätzen

Der Förderverein hat erneut in den beiden Geschäftsjahren Wünsche der Feuerwehr berücksichtigt, wie etwa je ein Tablet für die Löschzüge Wersen und Alt-Lotte, mit deren Hilfe Informationen aus komplexen Nachschlagewerken bei Einsätzen schnell verfügbar sind.

Darüber hinaus steht eine größere Anschaffung an, die die Beiträge der 70 Mitglieder und die Spendenbereitschaft von Sponsoren überhaupt erst ermöglichen: Alsbald wird der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Lotte ein aufblasbares Zelt überreichen, das Gerätschaften und Einsatskräften als Wetterschutz dienen kann oder auch Blicke von Gaffern auf das Einsatzgeschehen abschirmt.

„Wir sind derzeit dabei, für das Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeug (HLF) in Wersen einen Sicherungssatz zu beschaffen für Technische Hilfseinsätze“, erklärte Lomberg. „Es werden im laufenden Geschäftsjahr noch kleinere Anschaffungen hinzukommen. Wir müssen mal schauen, was die Wehr sich wünscht“, sagte der Fördervereinschef.

Der Vorstand hofft, dass die künftigen Jahrestreffen allesamt abgehalten werden können. Dazu, dass die Versammlung diesmal beschlussfähig war, trug auch Katja Rahe bei. Sie habe sich eigentlich nur mal orientieren wollen, was zur Vereinsarbeit gehöre, sagte sie lächelnd, nachdem sie sich als Kassenprüferin hatte wählen lassen.

In rund einem Jahr trifft sich der Verein in der erweiterten Wersener Feuerwache. Geplant ist, dass sie spätestens im Frühherbst bezogen wird.