Lotte. In der Kreisliga B1 hat Westfalia Westerkappeln den Druck auf Tabellenführer Lienen aufrecht erhalten. Zum ersten Heimsieg kam derweil Aufsteiger SF Lotte III gegen den SC Halen II. In der Kreisliga B2 gab sich Velpe Süd bei GW Steinbeck II keine Blöße, während Lottes U23 im Aufstiegskampf an Boden verlor. Einen Paukenschlag gab es beim SV Büren II, denn nach dem 1:1 gegen Abstiegskandidat Saerbeck II verkündete Trainer Michael Tiemeier überraschend seinen Abschied.

Kreisliga B1

Germania Schale - Westfalia Westerkappeln 1:5 (1:2)

Der Aufstiegskandidat aus Westerkappeln durfte sich über die frühe Führung durch einen von Max Koslow verwandelten Strafstoß freuen (2.). Nach 20 Minuten kassierten die Gäste den Ausgleich, doch brachte Jason-Jasper Klabisch den Favoriten per Abstauber erneut in Front (40.). Ein Eigentor (67.) und erneut Klabisch (69.) verschafften den Gästen dann den entscheidenden Vorteil. Mit einem weiteren Strafstoß stellte Klabisch den Endstand her (77.).

SF Lotte III - SC Halen II 3:1 (0:0)

Die erste Hälfte hatte kaum Höhepunkte. Am gefährlichsten für die Torhüter waren noch die eigenen Akteure. Erst fabrizierte Halen fast ein Eigentor, auf der Gegenseite geriet ein Rückpass beinahe zu kurz. Mit einem sehenswerten Flugkopfball brachte Dominik Lauter Lotte in der lebhafteren zweiten Spielhälfte nach 56 Minuten in Front, Louis Frye hatte von rechts geflankt. Die Gäste kamen durch einen direkten Freistoß von Ansgar Lütke Glanemann zum Ausgleich (69.). In der 78. Minute drang Lottes Alexander Vogelmann dynamisch in den Strafraum der Halener ein, brachte die Kugel scharf vorher, wo Moritz Genßler aus abseitsverdächtiger Position einschob. Sieben Minten darauf steckte Sven Westerhus durch auf Genßler, der nach einem Schubser im Sechzehnmeterraum der Halener aus dem Tritt geriet. Henning Wiemer schaltete am schnellsten und brachte mit dem 3:1 Lottes ersten Heimsieg unter Dach und Fach.

Kreisliga B2

SF Lotte U23 - TuS Recke III 1:1 (1:1)

Die Gastgeber, die durch einen schön herausgespielten Treffer von Mika Haustermann (13.) in Führung gingen, hatten im ersten Abschnitt weitere Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, der Abstiegskandidat aus Recke wusste aber durchaus ebenfalls zu Gefallen. So war der Ausgleich vier Minuten vor der Pause mit einem Flachschuss aus halbrechter Position ins lange Eck nicht unverdient. Nach der Pause hatten beide Teams, die Gelegenheit, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden, letztlich blieb aber es bei der verdienten Punkteteilung.

GW Steinbeck II - SC Velpe Süd 1:8 (0:2)

Die erste große Chance im Spiel hatten die Gastgeber, die an der Latte scheiterten (20.). Danach wurde Velpe aktiver, brauchte aber 35 Minuten bis zum ersten Tor durch Robin Thörner. Drei Minuten später erhöhte Rene Kern. Im zweiten Durchgang sorgte Lucas Bovenschulte per Freistoß für die Vorentscheidung (46.). Kern (55.) und Bovenschulte (63.) mit einem weiteren Freistoß, beseitigten letzte Zweifel. In der Schlussphase trugen sich auch Markus Hinterberg (85.), Sascha Glindhaus (89.) und Miguel De Jesus Oliveira (90.) in die Torschützenliste ein.

SV Büren II - Falke Saerbeck II 1:1 (1:0)

Büren war in der ersten Hälfte das bessere Team, doch Tim Breite scheiterte zweimal am gut reagierenden Falke-Keeper (5. und 15.). Eine Minute vor der Pause war der Gäste-Schlussmann dann erstmals geschlagen. Ein langer Abstoß von Pascal Scharnweber landete bei Timo Freund, der das Leder an die Lattenunterkante setzte. Breite brachte den Abpraller schließlich im Kasten unter. Im zweiten Durchgang baute Büren immer mehr ab und musste nach einem langen Ball in der 88. Minute doch den den insgesamt verdienten Ausgleich hinnehmen. Es war das letzte Spiel von Büren-Coach Michael Tiemeier, der nach er Partie überraschend zurücktrat. Als Grund führte eher die schlechte Vorbereitung an. Er habe nur noch sieben bis acht Leute, die richtig mitzögen. Dies seien entschieden zu wenig, um Erfolg zu haben, so Tiemeier.

BSV Leeden-Ledde - Westfalia Westerkappeln II abgesagt

Die Partie wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.