Lotte. Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Wersen-Büren hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Fast alle Aktiven waren erschienen, doch hätte der Verein gerne mehr Mitglieder, um den Bürgern noch mehr Dienste anbieten zu können.

Auch als kleiner Verein hätten die Rotkreuzler gemeinsam viel im vergangenen Jahr geschafft, lobte der Vorsitzende Peter Jablonowski die Anwesenden: „Wir Bürger dieser Gemeinde sitzen alle in einem Boot, und wir im Ortsverein rudern gerne bei Wind und Wetter mit dem Ziel etwas Gutes für die Mitmenschen zu tun.“ Er bedankte sich beim Blutspende-Team für die vielen geleisteten ehrenamtlichen Stunden: „Ihr arbeitet oft im Verborgenen, häufig ohne Dankeschön, aber ohne euch geht es einfach nicht!“ Mehr als 250 Stunden zählte er allein für den Einsatz an den vier Blutspendeterminen.

Er dankte Philip Middelberg für sein Engagement bei und mit den Flüchtlingen und Ellen Grothaus für die Leitung der Seniorennachmittage, die sich aber über Unterstützung freuen würde: „Dann könnten auch wieder ein paar Senioren dazu kommen.“ Leider habe der Verein aus Personalmangel nur wenige Sanitätsdienste anbieten können, bedauerte Jablonowski, dafür aber einige Stunden in die Weiterbildung der First Responder-Gruppe der Feuerwehr investiert. Sanitätsdienst hat der Ortsverein beim Super Cup in Wersen, beim Fußballspiel des SV Büren gegen den VfL Osnabrück und in der Regenbogenschule geleistet.

Kaum Interesse am DRK?

Geschäftsführer Olaf Wienbrack äußerte sich wie seine Mitstreiter sehr enttäuscht, dass der DRK-Aktionstag vor dem Rathaus auf wenig Interesse in der Bevölkerung gestoßen sei. Man habe Fördermitglieder durch Pflegebedürftigkeit und Tod verloren und suchte nach Möglichkeiten, neue zu gewinnen. Durch die Aktion im Sommer habe der Ortsverein aber keine neuen Mitglieder zählen können. Es bestünde die Möglichkeit, über private Unternehmen, Fremde von Haus zu Haus schicken und zu werben, schlug Wienbrack vor. Bei den Anwesenden kam diese Option überwiegend nicht gut an. „Sie sind nicht mit Herz dabei. Man kennt die Leute nicht. Die meisten mögen keine Haustürwerbung. Wenn diese Aktion schief läuft, kann sie uns nur schaden“, waren einige der Einwände.

„Mit 365 Blutspenden, für jeden Tag des Jahres eine, und 24 Erstspendern haben wir ein Mittelwert-Ergebnis in 2018 erreicht, gerechnet ab 2012“, berichtete Wienbrack. Wichtig für die Zukunft sei es, die Erstspender zu Stammspendern zu machen.

Das Selbstständigkeitstraining wird in Wersen mangels Bedarf nicht fortgeführt. „Mikado“, eine Freizeitgruppe für behinderte und nicht behinderte junge Menschen, die zurzeit nicht benötigt wird, könne ebenfalls wieder im DRK-Heim eingerichtet werden, wenn Bedarf vorhanden ist und sich Betreuer dafür finden, betonte der Geschäftsführer.

Kassenprüfer Philip Middelberg bescheinigte Schatzmeisterin Sabrina Peschel einwandfreie Kassenführung. Sie teilte den Anwesenden mit, dass der Verein ein schickes neues, aber gebrauchtes Fahrzeug für neun Personen angeschafft habe, denn das alte wird im nächsten Jahr zum Oldtimer. Noch ist es ganz in weiß, wird aber bald in Rotkreuzfarben foliert.

In diesem Jahr wird der Ortsverein 55 Jahre jung. Erste Ideen, wie man den Geburtstag im Juni feiern kann, wurden an diesem Abend schon gesammelt und diskutiert. Aber erst einmal ist am 17. Mai Blutspenderehrung und am 24. Mai der nächste Blutspendetermin.