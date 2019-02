Auf rund 150 Metern Länge sind die Bäume auf dem Wersener Hochwasserschutzwall an der Halener Straße gerodet worden. Foto: Ursula Holtgrewe

Gehölzschnitt in Gärten, Wald und Flur sollte im Februar geschehen, bevor die Gewächse wieder sprießen. Am Samstag legte daher das Lohnunternehmen Niemöller aus Lünne den Hochwasserschutzdamm an Wersens Halener Straße frei.