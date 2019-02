In Alt-Lotte startete gestern der Steinfurter Awo-Staffellauf anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Wohlfahrtsverbandes Arbeiterwohlfahrt, gegründet von Marie Juchacz.

Bei dieser Aktion beteiligen sich im Kreis Steinfurt überwiegend Kitas, zwei Wohnstätten, zwei Senioreneinrichtungen und der Kulturbahnhof in Steinfurt.

20 Langericher Awo-Kinder beim Stafellauf

Aus dem Bus stiegen an der Jahnstraße 20 muntere Lengericher Schulanfänger. Sie hatten fünf Betreuer dabei, viele Fähnchen und ein Banner mit den Grundwerten der Awo: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz mitgebracht. Das trugen Erwachsene hinter dem mit Fähnchen wedelnden Nachwuchs her – und stoppten damit beim Überqueren der Siedlungsstraßen den Verkehr.

Motto: „100 Jahre Awo, 1000 Schritte und fünf Werte“

Fröhlich hatte sie der Alt-Lotter Einrichtungsleiter Sven Schindler in Empfang genommen und geleitete die Gruppe nun zur Awo-Kita. Zu den Gästen zählten die Kreisvorsitzende Gerda Stiller und Fachbereichsleitern Kerstin Kocher. „Das Motto des Staffellaufes, der immer mittwochs stattfindet, ist: ,100 Jahre Awo, 1000 Schritte und fünf Werte‘“, erklärte die Fachbereichsleiterin zur Symbolik der Mini-Demo mit wichtigen Inhalten eines wertschätzenden Miteinanders.

Alt-Lotter Awo ist am nächsten Mittwoch in Mettingen

Beim Staffellauf machte die Gruppe an der Jahn- und Lengericher Straße, an der Osnabrücker Straße und der Krümpelstraße auf den besonderen Geburtstag aufmerksam. In der Kita empfingen Mitglieder des Awo-Ortsvereins und Gleichaltrige die Besucher mit einem Willkommenslied. Nach dem Spaziergang mit jedenfalls für Kinder mehr als 1000 Schritte ließen sich alle Kuchen und Getränke schmecken, bevor die Lengericher wieder die Heimreise antraten.

In der kommenden Woche geben die Alt-Lotter das Banner als Staffelstab weiter. „Wir fahren am nächsten Mittwoch nach Mettingen“, berichtete Schindler.