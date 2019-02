Lotte. Auf ein gutes vergangenes Geschäftsjahr konnte der Vorstand des Gemeindejugendrings Lotte zurückblicken. Dazu gehören erfolgreiche Kooperationen, ein gekaufter Materialcontainer und gute Finanzen.

Der Vorsitzende Hans-Jürgen Fiedler begrüßte im Sportlerheim des SV Büren den Vorstand und elf Vertreter der Vereine, Jugendtreffs und der Gemeinde zur Jahreshauptversammlung. Kassenwart Klaus-Peter Jonas berichtete, dass die Schützenvereine sechs Anträge auf Zuschüsse für die Jugendarbeit gestellt und insgesamt 635 Euro erhalten hätten.

Großzügige Spenden der Kreissparkasse und einer Familie sowie durch den Erlös, den Clown Tonto bei den Aktionen zum zehnjährigen Bestehen des Jugendtreffs „Sit In“ einsammelte, brachten Geld in den Fördertopf. 900 Euro nach Abzug aller Fixkosten habe der Bulli, der jetzt in sein fünftes gesponsertes Jahr geht, eingefahren. Er wurde von den Jugendtreffs, der Flüchtlingshilfe, privat und vom Gemeindejugendring selbst genutzt.

Bulli noch besser nutzen

„Da ist noch Luft nach oben, denn Vereine und auch Privatpersonen können ihn ausleihen“, betonte Jonas. Mit dem Geld, das der Verein durch den Verleih verdient, wird die Jugendarbeit unterstützt. Auf der Homepage gemeindejugendring-lotte.de kann der Bulli gebucht werden. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Verleih von Materialien wie Gruppenzelte, Bierzeltgarnituren, Grill und Stromaggregat. Der Gemeindejugendring hat einen Container gekauft, in dem diese Dinge künftig am Jugendtreff in Wersen aufbewahrt werden.

Ab März würden wieder Sponsoren gesucht, denn nach fünf Jahren laufen die Bulli-Verträge aus. Er ist mittlerweile mehr als 85.400 Kilometer gefahren, allein im vergangenen Jahr 14.813. Laut Kassenwart kann der Verein bei Bulli-Notlagen auf Rücklagen zurückgreifen. Die Unterstützung des Gemeindejugendrings beim Weihnachtsmarkt sei sehr erfreulich gewesen. 300 Euro konnten erwirtschaftet und sofort wieder in die Jugendarbeit investiert werden.

Vereine für Ferienspaß gesucht

Die Jugendpfleger Mirko Harmel, Ulla Tschauder und Bianca Feist berichteten über die 102 Ferienprogrammveranstaltungen, die sehr abwechslungsreich gewesen seien. Wieder hätten mehr als 2000 Kinder und Jugendliche teilgenommen. Ulla Tschauder bedauerte sehr, dass viele Kinder trotz Anmeldung und Bezahlung nicht erschienen seien und somit denen auf der Warteliste die Chance auf Teilnahme genommen hätten. Gerne würden die Jugendtreffs weitere Vereine in das kommende Ferienspaßprogramm mit einbeziehen.

Jugend trifft Politik

Ein neues Projekt habe Platz in der Ideenwerkstatt gefunden, berichtete Tschauder voller Freude. Jugendliche ab zwölf Jahre sollen mit Politikern der Gemeinde in den Dialog treten und miteinander über jugendspezifische Themen sprechen. Das nächste Treffen ist am 9. April von 17 bis 20 Uhr in der Aula der Gemeinschaftshaupt-/Gesamtschule in Wersen.

Anzeige Anzeige

Ein erstes Seminar des mit LEADER-Mitteln geförderten Projekts „Provinzhelden“ habe im Dezember stattgefunden, um junge Leute auf Gespräche mit Politikern vorzubereiten. Der Kreis Steinfurt möchte Jugendliche mit diesem Projekt gewinnen, sich in ihrem Wohnort zu engagieren und ihn mitzugestalten. Die ersten sechs Jugendlichen aus Lotte hätten bereits am Seminar teilgenommen, um sich als Sprachrohr der Jugend in der Gemeinde stark zu machen. Infos gibt es im Internet auf www.provinzhelden.info.

Am 20. September wird im Haus Hewerth ein Legoworkshop angeboten, bei dem 40 bis 50 zehn bis 14-Jährige Kinder und Jugendliche mitmachen können. Rund 350.000 Legosteine werden an diesem Wochenende verbaut. „Für den Abbau der ganzen Gebäude am Sonntag suchen wir allerdings noch 15 Personen“, bittet Ulla Tschauder.