Lotte. Regelmäßig zog das Reisefieber den Alt-Lotter Friedhelm Lange und den Meller Andreas Nixdorf bislang nach Osteuropa und weiter dem Sonnenaufgang in Asien entgegen. Sie berichteten nun zugunsten der Bürgerstiftung über ihre Tour zum Baikalsee und in die Mongolei.

Langeweile kam in Wersens Kuchenwerkstatt nicht auf, denn der Bericht enthielt nicht nur Bilder aus fernen Ländern entlang der Seidenstraße, sondern auch immer wieder unterhaltsame Videoschnipsel.

Nur eins von 22 Hotels fest gebucht

Nach dem Start im georgischen Tiflis nahmen das Biker-Duo Aserbaidschan, Usbekistan, Kasachstan, Russland und die Mongolei unter ihre Pneus. Von insgesamt 22 Hotels, in denen teils auch die Bikes übernachteten, hatten die Reisenden nur das letzte in Ulan Bator gebucht.

Grundsätzlich sei die Netzabdeckung „wunderbar“ gewesen, resümierte Nixdorf. Von besonders netten Menschen in Usbekistan berichtete Lange, von brennenden Steinen und Schlammvulkanen in Aserbaidschan.

Biker „garen“ bei 45 Grand in der Wüste

Die teils unwegsame Trasse und die rund 700 Kilometer durch die kasachische Wüste mit Temperaturen bis zu 45 Grad verlangte den versierten Bikern einiges ab. „Wir hatten Camel Bags auf die Rücken geschnallt und Wasserflaschen dabei. Es konnte sein, dass wir acht Liter getrunken haben, die wir komplett ausgeschwitzt haben“, erinnerte sich Andreas Nixdorf.

Nur minutenlange Abkühlung verschafften in die Monturen gekipptes Wasser oder feuchte Tücher unter den Helmen bei den Tagesreisen. „Was gegen Kälte hilft, hilft auch gegen große Hitze. Wir haben die Motorradkleidung zu schätzen gelernt, weil sie auch gegen Hitze schützt“, ließ Lange die Besucher schmunzelnd wissen.

Die „Perle Sibiriens“, der Baikalsee

Akklimatisieren mit Pullovern mussten sich beide dann bei als kühl empfundenen 25 Grad am Baikalsee, der „Perle Sibiriens“. Der See ist 1642 Meter tief, hat eine Wassertemperatur von sechs Grad und ist nur drei bis vier Monate im Jahr eisfrei.

Friedhelm Lange riet denjenigen, die es „mal versuchen wollten in Richtung Osten zu reisen“, nicht gleich so weite Touren zu unternehmen. „Fangen sie mit Polen an. Es ist ein offenes geschichtsträchtiges Land, in dem Besucher sehr willkommen sind“, betonte der Alt-Lotter.

Reisen verändert die Sicht auf die Dinge

Fasziniert äußerte sich Organisator Manfred Will. Er zitierte Henry Miller: „Eines Mannes Ziel ist niemals ein Ort, sondern eine neue Art, Dinge zu sehen.“ Dem stimmten die Weltenbummler auf Bikes sofort zu. Für die Bürgerstiftung kamen mithilfe des Vortrags 150 Euro für Projekte in der Gemeinde Lotte zusammen.