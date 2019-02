Lotte. Es hat nichts von seinem Reiz verloren. Am Montagabend steht für die Sportfreunde Lotte wieder das reizvolle Münsterlandderby auf dem Programm. Um 19 Uhr geht es dann unter Flutlicht im Frimo-Stadion um wichtige drei Punkte gegen den SC Preußen Münster.

Das Duell mit den Gästen aus der Universitätsstadt zählt sicherlich zu den Höhepunkten einer jeden Saison. Dabei ging es bisher in jedem Derby stets hieß her und beide Mannschaften lieferten sich spannende und emotionale 90 Minuten. Was aus Sicht der Sportfreunde nur störte war, dass die Punkte meistens bei den Preußen geblieben sind. Diesen Umstand will die Drube-Elf am Montag nun unbedingt ändern.

Das dürfte dann auch ein Fall für Mittelfeldabräumer Tim Wendel sein. Seit Juli 2013 steht er in Lotte unter Vertrag und hat folglich schon das ein oder andere Match gegen die Preußen miterlebt. Er weiß, dass die Spiele stets eng waren. Immer behakten sich beide Mannschaften bis in die Schlussphase hinein, bis am Ende der Sieger feststand.

Auch für den dienstältesten Spieler im Lotte-Trikot ist das Duell mit Münster kein Spiel wie jedes andere. Besonders nach dem 1:0-Auswärtssieg bei der SG Sonnenhof Großaspach kann mit einem Heimsieg der nächste, wichtige Schritt zum Klassenerhalt geschafft und die 30-Punkte-Marke geknackt werden. „Es ist klar, das wir da gewinnen wollen. Der Klassenerhalt ist unser großes Ziel und daher wollen wir den auch so früh wie möglich unter Dach und Fach haben“, grinst der 30-jährige.

Abräumer ist zurück

Tim Wendel möchte die Mannschaft am liebsten wieder zum Sieg tragen, auch wenn ihm das momentan nicht immer leicht fällt. Gut sechs Monate lang war er wegen einem Sehnenanriss im Oberschenkel außer Gefecht gesetzt und fehlte deshalb fast die gesamte Hinrunde. Doch zuletzt konnte sich der 1,86 m große Profi wieder in Szene setzen. Bei den Spielen in Meppen, gegen den TSV 1860 München und bei der SG Sonnenhof Großaspach stand er wieder auf dem Platz und konnte wichtige Akzente setzen. „Die Zweikämpfe klappen wieder ganz gut, spielerisch läuft es auch. Ich konnte die langen und zweiten Bälle klären, das ist okay“, sagt Wendel und weiß auch, was ihm in der langen Verletzungspause gefehlt hat: „Die Emotionen im Spiel sowie das Annehmen der Zweikämpfe brauche ich einfach. Vorher saß ich während der Spiele verletzt auf der Tribüne und konnte nur zusehen. Das ist echt das schlimmste, wenn man seinen Mannschaftskollegen nicht helfen kann. Jetzt merke ich im Spiel von der Verletzung gar nichts mehr und kann wieder 100 % geben“.

Gegen Preußen Münster erwarten Tim Wendel und seine Kumpanen wieder schwierige Platzverhältnisse. Das allerdings ist überhaupt keine Sache, über die ein Tim Wendel nachdenken muss. „Ich habe unheimlich Lust, auf diesen Böden zu ackern. Schließlich ist das genau mein Wetter. Tiefer Boden, wie gegen 1860 München noch viel Schnee auf dem Platz - das ist genau mein Ding. Dazu noch ein kurzes Trikot an, einfach klasse. Je ungemütlicher das Wetter ist, umso besser“, freut sich der „Wendler“, wie er im Team gerufen wird.

Die Nachteile des tiefen Bodens kann er aber auch nicht gänzlich ausblenden. „Es ist nicht leicht die Bälle zu berechnen. Wenn der Ball auf einen zukommt und vorher noch mal aufspringt, kann man ihn nicht so leicht nehmen, wie es sonst möglich wäre. Aber die Bedingungen müssen und werden wir annehmen. Unser Team hat eine großartige Mentalität und wir sind schwer zu schlagen. Alle ziehen voll mit, alle wollen hier was erreichen. Dann haben wir in der Winterpause noch an Qualität in allen Bereichen dazu gewonnen. Es ist einfach super schön, wieder auf dem Platz zu stehen“. Somit fehlen also jetzt nur noch die drei Punkte im Münsterlandderby für ihn zum glücklich sein.