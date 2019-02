Lotte. Einstimmig fiel das Votum des Bau- und Planungsausschusses für den Satzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans Gewerbegebiet Pätzkamp aus. Auch für die Änderung des Bebauungsplans Teichweg-Süd, die einem dort ansässigen Betrieb die Erweiterung ermöglicht, gab es einhellig grünes Licht. Für die Überplanung der mittleren Bahnhofstraße soll eine Angebotsabfrage bei drei Planungsbüros durchgeführt werden.

Wie Planer Norbert Reimann betonte, handelt es sich beim Gewerbegebiet Pätzkamp um einen Angebotsbebauungsplan. Durch den Verkauf des südlichen Bereichs an einen einzelnen größeren Betrieb mussten die Festsetzungen an die neuen Anforderungen des Bauherren angepasst werden. Von den Trägern öffentlicher Belange seien nur Hinweise, keine Bedenken gekommen, berichtete er. Bedenken habe lediglich ein Anwohner des Kronenpohl geäußert: Er monierte, dass größere Hallen als zuvor geplant errichtet werden sollen, Fledermaus- und Steinkauzvorkommen beeinträchtigt, mehr Fläche versiegelt und die Maximalhöhe der Gebäude sowie die Lärmgrenzwerte überschritten würden.

Bedenken zurückgewiesen

In der Abwägung wird dem entgegengehalten, dass die Größe der Hallen aus produktionstechnischer Sicht erforderlich sei, auch zuvor schon Hallen über 50 Meter Länge zulässig gewesen seien und dass sich der Charakter des Baugebietes dadurch nicht wesentlich ändern werde. „Den Steinkauz haben wir umgesiedelt“, so der Kommentar von Bürgermeister Rainer Lammers zum bereits im Verfahren zum Ursprungsplan behandelten Artenschutz. Gebäudehöhen und Immissionswerte würden nicht verändert, ebenso wenig wie der Versiegelungsgrad: „80 Prozent Versiegelung sind in Gewerbegebieten zulässig“, erklärte Reimann.

Auf Nachfrage von Thomas Schmitt (Grüne) erläuterte er, dass die Hallen jetzt „vielleicht 70 Meter statt 50 Meter lang“ gebaut werden könnten. Da eine optische Abgrenzung als Auflage ein neues Verfahren erforderlich machen würde, regte der Ausschuss an, mit dem Bauherrn das Gespräch über eine ansprechende Gestaltung zu suchen. Christian Thies hob für die CDU das Gewerbegebiet als attraktiven „Standortfaktor für die Gemeinde“ hervor: „Ich hoffe auf ein friedvolles Nebeneinander zwischen Firma und Steinkauz!“

Bestandserweiterung am Teichweg

Bei der Firmenerweiterung am Teichweg geht es um meine Fläche, die ursprünglich mal als Ausgleichsfläche mit Obstbäumen bepflanzt werden sollte, tatsächlich aber nur Brachwiese war. Wie berichtet, wird dafür eine Kompensation vorgenommen, das Versickerungsbecken vom jetzt 12 auf 17 Quadratmeter erweitert und die Erhaltung dreier Einzelbäume sowie ein Pflanzgebot an der Grundstücksgrenze sowie dem verbleibenden Grünbereich festgesetzt. Der eingeschossige Erweiterungsbau hat eine maximale Firsthöhe von elf Metern.

Heimatwerkstatt Bahnhofstraße

Ziel des ursprünglich von der CDU eingebrachten Antrags zur Bahnhofstraße ist es, den Ortskern vom Lotte gemeinsam mit Bürgern und Gewerbetreibenden attraktiver zu machen. „Wir begrüßen, dass unser Antrag seinen Widerhall gefunden hat in einer Förderkulisse“, betonte Christian Thies. Wie bei Ikek hoffe man auch hier auf „einen sehr fruchtbaren Prozess, bei dem wir alle Bürger mitnehmen können“. Ein Gemeindeanteil von 8000 Euro bei einer Förderung von 80 Prozent aus dem Förderprogramm „Heimatwerkstatt“ des Landers NRW „sollte es uns wert sein“. SPD-Fraktionschef Thomas Giebel unterstrich, dass man die Zustandsbeschreibung der CDU nicht teile und verwies auf die geringen Einflussmöglichkeiten angesichts der Eigentumsverhältnisse. Der Verwaltung sei es aber gelungen, die Kostenfrage zu entschärfen, Fördermöglichkeiten aufzutun und der Sache „Leben einzuhauchen“, sodass man das gute Ergebnis begrüße und sich der Beschlussvorlage anschließe. Für die Grünen stimmten auch Thomas Schmitt und Dieter Hörnschemeyer grundsätzlich zu, vermissten allerdings eine Bedarfsanalyse, ,um dann erst eine Planung in Auftrag zu geben. Lediglich Lothar Albers (FDP) enthielt sich der Stimme.