Konzept für Schulspielplatz in Büren vorgestellt

Mit noch vielfältigeren, anspruchsvolleren Bewegungsmöglichkeiten ausgestattet und grüner gestaltet werden soll der Spielplatz der Regenbogenschule Büren, der nach Unterrichtsschluss der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Foto: Angelika Hitzke

Lotte. Die Kinder zu vielfältigen Formen der Bewegung motivieren soll der Spielplatz der Regenbogenschule Büren. Das Konzept für dessen Neugestaltung und der dafür in der Beschlussvorlage vorgesehene Betrag von 110000 Euro waren beherrschendes Diskussionsthema in der gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Schulen., Sport, Soziales und Kultur (ASSK) und des Bau- und Planungsausschusses (BPA) am Dienstag.