Lotte. Kleiderkreislauf heißt ein neues, kindgerechtes, kostenfreies Projekt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Tecklenburger Land. Über den sinnvollen Umgang mit nicht mehr benötigter Kleidung haben sich jetzt die Drittklässler der Alt-Lotter Grundschule informiert.

„Wir haben ein Spiel gespielt und einen Haufen Kleidung nach Mädchen- und Jungenkleidung sortiert. Das was nicht mehr gut war, haben wir in die Tasche fürs Recycling gesteckt. Solche Kleidung wird dann geschreddert“, berichtete Joao. „Auch haben wir in einem Film gesehen, dass Kleidung in einen Rote-Kreuz-Sammelbehälter gelegt werden kann. Sie wird später sortiert in tragbare und nicht mehr tragbare Kleidung“, wusste Hanna.

50 volle Badewannen Wasser für eine Jeans

„Es ist gut, wenn die Kleidung gesammelt wird. Dann kann gut Erhaltenes in Geschäften weiterverkauft werden. Wenn man sie in den Müll wirft, wird sie verbrannt“, ergänzte Zoey; und sagte noch immer erstaunt: „Um eine Jeans herzustellen braucht man 50 Badewannen voll Wasser.“

Neues DRK-Projekt

Die Drittklässler hatten der DRK-Jugendreferentin Jannike Reimold aufmerksam zugehört. „Dies ist die zweite Schule, an der ich das neue Projekt vorstelle. Es wendet sich an Dritt- und Viertklässler, auch an Jugendtreffs und Umwelt-AGs. Wichtig ist, dass die Kinder etwas lernen über Nachhaltigkeit und die Idee, mit Spenden zu helfen“, erklärte die Sozialpädagogin.

Läden mit gut erhaltener Secondhandware

Es sei nämlich so, wandte sie sich an die Schüler, dass Kleidung, die in den DRK-Kleiderläden „Jacke wie Hose“ in Lengerich und Ibbenbüren für wenig Geld verkauft werden, DRK-Projekte mitfinanzierten. „Die Kleidung, die in unseren Sammelcontainern liegen, werden vom DRK gesammelt und sortiert. Wir machen auch viel für die Jugend, für Senioren und bilden auch Sanitäter aus. Ich kann garantieren, dass das Geld in DRK-Projekte gesteckt wird“, betonte die Projektleiterin.

Alte unschöne Klamotten können als Putzlappen dienen

Einige Kinder berichteten, dass zuhause alte Textilien als Putzlappen weiterverwendet werden; andere erklärten, dass sie durchaus Kleidung von Größeren auftrügen und eigene, zu klein gewordene, im Bekanntenkreis weitergegeben wird.

„Man kann aber auch richtig tolle Sachen aus abgelegter Kleidung machen; zum Beispiel eine Tasche aus T-Shirts. Man nennt das Upcycling, wenn man aus Altem etwas Neues macht“, weckte Jannike Reimold die Neugier der Drittklässler. Alle hockten auf dem Boden und hatten jeder ein T-Shirt vor sich liegen. Ein paar Schnitte mit scharfen Scheren und etliche Knoten, die in Teamarbeit am besten gelangen, später war das Teil eine Tasche.

Anzeige Anzeige

Upcycling verhilft alten Textilien zu neuem Nutzen

„Frau Weichold willst du auch eine Tasche machen?“, fragte Olivia die Lehrerin. „Gern“, antwortete diese und nahm sich ein Shirt mit Katzenmotiv aus Olivias voller Papiertüte. Leider kam die Lehrerin in der Stunde nicht dazu, ihre Tasche herzustellen. Sie unterstützte hier und dort und hätte gern mehr Hände gehabt, um zu helfen.

„Ich bastele viel“, berichtete Olivia, als sie geduldig Fransen doppelt verknotete. Schließlich solle die Tasche unten nicht aufgehen. Sie könne so etwas auch als Geschenk für ihre Omi als Einkaufstasche herstellen, überlegte das Mädchen laut. Stolz hielten die meisten Schüler bald ihre einzigartigen Taschen hoch. „Die sind einmalig auf der Welt, weil wir sie selbst gebastelt haben“, rief Zoey fröhlich. Der Lohn für jeden Schüler: ein Ausweis, der sie als „Altkleiderexperten“ benennt.

Schüler fürs Ressourcenschonen sensibilisieren

Lehrerin Sabine Weichold ist angetan von dem DRK-Projekt: „Es ist für alle Kinder leicht nachzuvollziehen, dass gut erhaltene Kleidung weitergetragen werden kann und dass es ein Vorteil ist, wenn nicht alles neu gekauft wird, sondern Textilien wiederverwendet werden. Das spart Ressourcen bei Produktion und Transport.“

Übrigens ist für Viertklässler das gleiche Projekt im Alt-Lotter Jugendtreff Bansen im Angebot, und zwar am Mittwoch, 27. Februar, 15 bis 17.30 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich: 054045778.

„Jacke wie Hose“-Läden gibt es in Lengerich, Altstadt 3 und in Ibbenbüren an der Groner Allee 40. Der „Markt für alle“ vom DRK in Osnabrück ist am Konrad-Adenauer-Ring 20 zu finden. „Der ist wirklich für alle“, betonte Sabine Weichold.

Interessenten können sich bei Jannike.Reimold@drk-te.de melden oder unter 05451590238.