Lotte. Kuchen, eine leckere Nudelpfanne mit Eis zum Nachtisch und eine Spielerallye – zum Abschied von FSJler Nicki Bensmann war eine Menge los im Alt-Lotter Jugendtreff Bansen. Rund zwei Dutzend Kids zwischen 6 und 16 Jahren tummelten sich an den neun Wettkampfstationen, an den PCs oder in der Küche, um der hauswirtschaftlichen Betreuerin Doris Fulbrecht über die Schulter zu schauen.

Natürlich gab es für den jungen Mann, der sein freiwilliges soziales Jahr gern mit und bei den Kindern im Treff verbracht hat, auch ein Abschiedsgeschenk, verriet Jugendpflegerin Ulla Tschauder. Doch der hatte zumindest in den ersten drei Stunden seit Öffnung des Bansen gar keine Zeit, es entgegen zu nehmen. Denn er war vollauf damit beschäftigt, den jungen Spielteilnehmern, die mit verbundenen Augen an der Station „Gewürzeraten“ saßen, die Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger zu den Schälchen mit Salz, Zucker, Pfeffer, Zimt oder Curry zu führen. Nebenbei musste er erklären, wie das Zeichnen über einen Spiegel funktioniert, die Bewertungszettel richtig ausgefüllt werden oder der Pfeil auf die Dartscheibe so zu werfen ist, dass er auch stecken bleibt.

Immer wieder wollen gleich drei oder vier Kids auf einmal etwas wissen. Doch der junge Mann verliert nie die Geduld und den Humor. Erst in einer kleinen Pause im Ansturm auf die von ihm betreuten Spielestationen kommt er dazu,ein paar Fragen zu beantworten: Wie ist es dem angehenden Sozialarbeiter in dem Jahr mit den überwiegend doch sehr jungen, häufig noch aus Grundschulkindern bestehenden Bansen-Besuchern ergangen? Was sind seine Pläne für die Zukunft?

Selbst viel gelernt

Ja, sagt er, der Bansen sei eher ein Kids- als ein Jugendtreff. „Aber dass die so jung sind, war noch mehr mein Ding.“ Erfahrungen wie zum Beispiel, dass man manchen Kindern erst beibringen muss, wie man einen Apfel schneidet, oder dass viele von ihnen Gewürze wie Curry oder Zimt nicht kennen, seien für ihn sehr lehrreich gewesen. „Das ist gut, weil ich jetzt in der Schule arbeiten werde“, findet Nicki Bensmann.

Job an einer Förderschule

Weil er ab kommenden Herbst an die Saxion-Universität nach Enschede gehen will, habe er eine Stelle als Integrationshelfer an der Don-Bosco-Schule in Recke angenommen, erzählt der 20-Jährige. Mit seiner bezahlten Tätigkeit an der Förderschule möchte er sich schon einmal ein bisschen Geld für das Studium der Sozialarbeit in Holland verdienen. Das kann er dort auch mit dem Fachabi studieren, denn er hat das Fürstenberggymnasium in Recke vorzeitig mit dem Halbjahreszeugnis verlassen, um sich mit dem freiwilligen sozialen Jahr im Lotter Jugendtreff in die Praxis zu stürzen.

Praxisorientiertes Studium

Die Organisation des Studiengangs an der holländischen Uni kommt ihm da entgegen: „Ich habe nur einen Tag in der Woche Vorlesungen und ganz viele Praktika“, freut er sich schon auf das Wintersemester 2019/20.

Im Bansen haben ihm selbst die Freizeitangebote, die der Treff den Kindern jeden Freitag macht, am meisten Spaß gemacht: Ausflüge ins Kino, ins Bällebad, zum Barfuß-Parcours oder auch zur Spielemesse Gamescome gehörten da zu den Höhepunkten. „Das war zwar anstrengend, aber wenn man sieht, wie es den Kindern gefällt, dann freut man sich“, so der scheidende FSJler.

Anzeige Anzeige

Noch kein Nachfolger in Sicht

Für die Jugendpflegerinnen Ulla Tschauder und Bianca Feist bedeutet Nickis Abschied erst einmal Mehrarbeit. Sie haben zwar noch Unterstützung vom zweiten FsJler Simon Kunz, müssen aber wohl bis zum Sommer warten, um einen Nachfolger für Nicki Bensmann zu finden: „Er hat ja letztes Jahr im Februar gleich nach den Halbjahreszeugnissen angefangen“, erklärt Tschauder. Üblicherweise beginnt das FSJ aber nach den Sommerferien.

Wie haben die Kids im Treff Nicki denn eigentlich so erlebt? „Der ist immer streng“, grinst ein Elfjähriger, der aber nicht mit seinem Namen zitiert werden möchte. Das finden die Mädels, die den FSJler gerade wieder mit Fragen zu den Punktwerten auf der Dartscheibe bestürmen, aber gar nicht. Und Nicki selbst lächelt: „Manchmal muss man eben was sagen, sonst machen sie, was sie wollen!“