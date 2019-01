Lotte/Westerkappeln. Weltmeisterschaftsteilnehmer werden die fünfte Benefizgala in der Westerkappelner Dreifachsporthalle, Osnabrücker Straße 27, bereichern. Der Alt-Lotter Organisator Armin Sünnewie hat fast alle Programmpunkte fix. Am Samstag, 16. Februar, 18 Uhr, startet die eintrittsfreie Familienveranstaltung.

„Westerkappelns Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer und ein Vertreter des ambulanten Kinderhospizdienstes Osnabrück, dem wir den Erlös wieder zur Verfügung stellen, haben zugesagt, vor Ort zu sein“, freut sich Sünnewie, der ein fast fertiges Konzept auf dem Tisch liegen hat.

„Die Einrichtung hat auch für Geschwisterkinder, die bei jungen Krebspatienten häufig zu kurz kommen, Angebote, damit sie mal rauskommen und allein etwas unternehmen können. Auch dafür braucht der überwiegend mit Spenden finanzierte Hospizdienst Geld“, berichtet Sünnewie.

Eintritt wird jedoch nicht erhoben. Dafür gehen einige der Unterstützer im Hintergrund durchs Publikum und sammeln Spenden.

Weltmeisterschaftsteilnehmer

Im Großen und Ganzen steht die Veranstaltung für das rund zweistündige Programm. „Wir, mein Mitorganisator Lennard Najorka und ich, sind stolz, dass die Rope Skipper vom Verein Burg Gretesch dabei sind. Sie haben an den Weltmeisterschaften in Shanghai teilgenommen“, lässt sich Armin Sünnewie in die Teilnehmerliste gucken. Auch ein länger gehegter Wunsch gehe in Erfüllung mit dem Frauenchor „Musica Nova“ von der Chorgemeinschaft Edelweiß Leeden unter der Leitung von Sven Leihmann. „Sie singen auch Songs von Michael Jackson, Elton John und aus dem ,König der Löwen‘“, ist der Cheforganisator sicher, dass die musikalische Begeisterung aufs Publikum überspringen wird.

Sünnewie: „Großartige Sponsorenunterstützung.“

Zum Programm zählen unter anderen die Rhönradgruppe, die bereits im Vorjahr frenetischen Applaus erntet, die inklusiven Breakdancer „Stylez+Skillz Crew“ der Ledder Werkstätten, der Spielmannszug Lotte und Synchrontrampolinturner aus Wallenhorst – alles unter dem Motto „Akrobatik-Musik-Show“. „Wir sind wieder dankbar für die großartige Unterstützung aller Sponsoren“, freut er sich. „Durch die Unterstützung von Rieskamp-Gödeking haben wir ein besseres Catering“, macht Sünnewie überdies neugierig.

Event für die Familie

„Zum fünften Mal stellt Andreas Kuhlmann Musiktechnik in den Dienst der guten Sache, diesmal ist auch ,Party Perfekt‘ aus Mettingen“ ergänzt Lennard Najorka. „Es wird sicher wieder ein mitreißendes Event für die ganze Familie“, versichert Sünnewie und wendet sich augenzwinkernd an Najorka: „Und du musst im Hintergrund alles managen, dass ich vorne gut aussehe.“ Er nimmt auch diesmal die Akteure in Empfang, leitet sie zu Umkleidebereichen und sorgt dafür, dass Moderator Sünnewie keinen Leerlauf überbrücken muss.

Anzeige Anzeige

50 Plakate verteilt

„Zwanzig Minuten Pause haben sich bewährt“, resümiert er aus den vier Vorjahren. Najorka ergänzt schelmisch: „Alles wollen wir nun auch nicht verraten.“ Dann doch so viel, dass bereits viel Freizeit investiert wurde, 50 Plakate aufzuhängen. Das müsse schon sein für die Benefizgala, die längst in der Region bekannt ist, sind sich die Erfolgsgaranten Armin Sünnewie und Lennard Najorka sicher.