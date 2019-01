Lotte. Ein Zeichen für den Umweltschutz setzte der Kunstkreis Lotte mit einer kreativen Aktion: Er verteilte rund 300 sonnengelbe Taschen mit dem Aufdruck: „Du stehst doch auch auf Natur!“ an junge Lotter Grundschüler. Die Idee kam bei Schülern und Lehrern richtig gut an.

Auf den Stufen in der Aula der Bürener Regenbogenschule lagen schon die Sitzkissen. Nun kamen 90 Schüler der beiden ersten und der zwei zweiten Klassen. Sie nahmen plaudernd Platz, wussten indes nicht, was gleich geschehen sollte. Schnell war es mucksmäuschenstill. Die Kunstkreisvorsitzende Christiane Budke erklärte den jungen Bürenern, was der Kunstkreis macht, und dass er auch Kurse für Kinder anbietet. „Gemeinsam mit euch möchten wir heute ein Zeichen setzen für den Umweltschutz“, erklärte die Vorsitzende. Luca wusste: „Es gibt zu viel Plastik.“ Vanessa ergänzte: „Plastikmüll einfach wegzuwerfen, ist Umweltverschmutzung.“ Die Regenbogen-Schüler sind auf Zack in Sachen Umweltschutz. Schließlich wird auch an ihrer Grundschule seit Jahren Müll getrennt und sie wissen, dass beispielsweise Plastikbecher wiederverwendet werden können.

Gemeinsam ein Zeichen für Umweltschutz setzen

„Wenn ihr zum Einkaufen geht, dann könnt ihr jetzt euren Eltern sagen: ,Wir nehmen keine Plastiktüte, sondern wir nehmen besser den Stoffbeutel.‘“ „Ja, der ist so schön sonnengelb“, zeigte Helga Strübbe die Tasche hoch wie bei einer Werbeveranstaltung. Vera wusste sofort, was der Slogan auf dem sonnengelben Beutel bedeutet: „Das heißt, dass wir auf die Umwelt achten.“

Jubel brach aus, als die Kinder hörten, dass kleine Geschenke in der Tasche liegen. Darüber mussten auch Renate Bodi und Gabi Menge herzlich lachen, als sie die umweltfreundlichen Beutel in ausgestreckte Hände weitergaben.

Gesunde Äpfel zum Reinbeißen

Fröhlich hielten die Klassensprecher der 2a, Vanessa und Timo, der 2b, Nila und Mark, sowie die Vertreter der Erstklässler, für die 1a Marie und Stella sowie für die 1b Jannis und Liam, die Geschenke fest. Der Inhalt: ein Apfel, der so köstlich aussah, dass die Kinder am liebsten sofort reinbeißen wollten; ein rundes Radiergummi mit Smilie-Aufdruck und als Nervennahrung eine kleine Papppackung Schokolinsen. „Auf recycelbare Verpackung haben wir auch geachtet“, betonte Helga Strübbe.

Wie ihre Kolleginnen an den Grundschulen in Alt-Lotte und Wersen, so war auch Bürens kommissarische Schulleiterin Ute Thomas überaus angetan von der Aktion: „Es ist schön, dass der Kunstkreis diese Idee hatte. Umweltschutz passt hervorragend zu dem, was wir an unserer Schule leben und zu unserer Umwelterziehung. Überhaupt sind Kooperationen mit Vereinen immer willkommen.“

Kinder mit Alternativen zu Plastik vertraut machen

Christiane Budke über die ersten Überlegungen im Kunstkreisvorstand: „Uns war dabei wichtig, die Kinder schon in jungen Jahren aufmerksam zu machen, dass es Alternativen zu Plastik gibt. Da sind wir auf die Idee gekommen mit den Beuteln in unserem Kunstkreisgelb als Alternative zu Kunststofftaschen. Wir haben uns sehr gefreut, dass die Aktion bei den Schulen sofort Zustimmung gefunden hat.“ Renate Bodi nickte schmunzelnd: „Wiederholung nicht ausgeschlossen.“

Vielleicht gibt es sogar in absehbarer Zeit ein Angebot des Kunstkreises an der Regenbogenschule. Ute Thomas, das Kollegium und sicher auch die Schüler würden sich freuen, wenn es mal wieder nachmittags eine Kunst-AG gäbe.