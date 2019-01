Lotte. Der Lotter SPD-Ratsherr Philip Middelberg wurde jetzt in den Vorstand der Bürgerinitiative Tecklenburger Nordbahn gewählt. Als entschiedener Befürworter der Reaktivierung vertritt er eine Minderheitsposition sowohl in der Gemeinde Lotte, als auch in der örtlichen SPD.

Die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn ist bekanntlich vor allem wegen der Probleme am Strotheweg für viele Bürger, insbesondere in Büren und Wersen, ein rotes Tuch. Denn das aus gesamtregionaler und ökologischer Sicht durchaus sinnvolle Projekt nützt zwar den Anrainerkommmunen Westerkappeln, Mettingen und Recke, nicht aber der Gemeinde Lotte. Die Führungsriege des Befürworter-Vereins bestand daher bislang vor allem aus Recker CDU-Mitgliedern. Jetzt sind darin mit Bernd Anneken aus Mettingen und dem Grünen Jürgen Hill aus Westerkappeln auch die anderen Gemeinden und Parteien vertreten.

Einzelkämpfer in der SPD

Darüber freut sich Philip Middelberg, wie er auf telefonische Nachfrage deutlich machte. Gleichzeitig betonte er, dass die Lotter SPD-Ratsfraktion gegen die Reaktivierung der Nordbahn sei, seine Haltung aber toleriere: „Als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe in der SPD, habe ich ganz klar gesagt, dass ich ein Befürworter der Reaktivierung bin. Ich war schon vorher aktiv in der Bürgerinitiative Tecklenburger Nordbahn, um gerade auch für Büren die Situation so bürgerfreundlich wie möglich hinzubekommen. Ich darf da auch anderer Meinung sein“, sagte er.

Das Thema sei sehr präsent in der aktuellen Diskussion. Wegen der negativen Fakten der jetzigen Situation in Büren dürfe man die Sache an sich nicht begraben, meint er, räumt aber ein, dass der Nutzen der Bahn „natürlich umso größer“ sei, je weiter die Entfernung zur Stadt ist. „Ich sehe die Chancen sehr positiv“, sagt er zur Frage, ob die Reaktivierung denn wohl kommt oder nicht.

Gegen Belastungen für Büren

SPD-Fraktionschef Thomas Giebel bestätigt, dass sich die Fraktion im Hinblick auf die Belastungen für die Bürener Bürger gegen die Nordbahn-Reaktivierung positioniert habe. Er verweist auf eine Resolution und einen entsprechenden Antrag der Sozialdemokraten in der Novembersitzung des Fachausschusses. Da die CDU in jener Sitzung einen konträren Antrag eingebracht hatte, ein öffentlich ausgetragener Streit aber vermieden werden sollte, hatten sich die beiden großen Fraktionen gemeinsam mit dem Bürgermeister darauf geeinigt, ihre Anträge zurückzuziehen. Derzeit erarbeite die Gemeindeverwaltung einen Kompromissvorschlag, der in der nächsten Sitzung des Verkehrs- und Umweltausschusses auf der Tagesordnung stehen soll, so Giebel.

Gucken, was möglich ist

Er schätzt die Situation allerdings auch so ein, dass die Zeichen auf Reaktivierung, in welchem Zeitrahmen auch immer, stehen: „Es sieht ja so aus, als sei das auf den Weg gebracht“, sagte er. Wenn die Reaktivierung komme, sei die Frage, ob die Position der Ablehnung weiterhin „so zielführend“ sei: „Wenn wir die Bahn nicht verhindern können, müssen wir gucken, was möglich ist.“

Mehr Verkehrssicherheit für alle

Damit ist die SPD-Fraktion gar nicht so weit entfernt vom Pragmatismus, den die CDU-Ratsfraktion in dieser Frage von Anfang an den Tag gelegt hat. „Unser Ansatz ist, lasst uns das Beste für Büren machen – nicht nur im Hinblick auf die Bahn“, betonte CDU-Fraktionsvorsitzender Werner Schwentker auf Nachfrage. Es gehe darum, vorbereitet zu sein für den Fall der Reaktivierung, über die ja nicht die Kommunen, sondern letztlich die Landesregierung entscheiden wird. Deshalb habe die CDU auf ihre Kosten auch ein Gutachten zu Alternativplanungen in Auftrag gegeben, das Ideen für eine grundsätzliche, den Verkehrsraum am Strotheweg übergreifende Lösung, aufzeigen. „Wir müssen den Verkehrsraum generell untersuchen“, so Schwentker. Zielsetzung sei, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer in Wersen und Büren zu verbessern: „Ich sehe da positive Entwicklungsmöglichkeiten für Wersen und Büren.“

Die Lotter Grünen befürworten bekanntlich die Tecklenburger Nordbahn, die FDP-Fraktion ist weiterhin strikt dagegen. Bleibt abzuwarten, wie die Kompromiss-Beschlussvorlage der Verwaltung aussehen wird und ob sich darauf alle einigen können.