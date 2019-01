Lotte. Der SV Büren hat das eigene Pokalturnier in der Sporthalle Wersen vergangenen Sonntag gewonnen. Insgesamt erzielte der Kreisliga-A-Ligist fast 30 Tore. Zweiter wurde der TuS Bersenbeück II vor dem SC Epe-Malgarten und dem SV Ballsport.

In das Turnier, an dem mit Ausnahme des Gastgebers nur Teams aus der Stadt und dem Landkreis Osnabrück teilnahmen, startete Büren mit einem 9:0-Kantersieg gegen Epe-Malgarten aus der Kreisliga Osnabrück Land-Nord.

Mit Gruppensieg warmspielen

Deutlich knapper ging es im zweiten Gruppenspiel zu, das die Mannen um Coach Marcel Czichowski mit 2:1 gegen den Piesberger SV, Kreisliga Osnabrück-Stadt, für sich entscheiden konnten. Durch ein 6:3 gegen den SV Atter, ebenfalls Kreisliga Osnabrück-Stadt, sicherten sich die Bürener den Gruppensieg.

Torreiche Begegnungen

Im Halbfinale ging es dann gegen den SV Ballsport, 1. Kreisklasse Osnabrück-Stadt. Das torreiche Aufeinandertreffen entschied der Ausrichter mit 6:4 für sich. Im Finale wartete schließlich die zweite Mannschaft des TuS Bersenbrück, die in der Kreisliga Osnabrück-Nord spielt. Auch dieses Duell entschied der SV Büren für sich (6:2) und sicherte sich so bei der vierten Auflage des eigenen Turniers den Cup. Dritter wurde Epe-Malgarten durch ein 5:1 gegen den SV Ballsport.

Vorbereitung auf KLA-Restrunde

„Wir haben insgesamt ein ordentliches Turnier gespielt“, bilanzierte SVB-Coach Czichowski. Sein Schützling Joel Thieme wurde zudem bester Torschütze des Turniers.

Nun gilt für Czichowski und sein Team die volle Konzentration auf die Mitte Februar beginnende Restrunde in der Kreisliga A, in der Büren aktuell mit 21 Punkten als Zehnter im gesicherten Mittelfeld positioniert ist. Am Rande des Turniers verriet der Trainer, der selbst im vergangenen Sommer seinen Vertrag um weitere drei Jahre verlängert hatte, dass der komplette Kader die Zusage für die kommende Spielzeit gegeben habe.