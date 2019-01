Die U23 der Sportfreunde Lotte, hier mit Alexander Meyer jn. (Mitte), sicherte sich beim Kastanien-Cup in Laggenbeck Platz drei. Foto: Rolf Grundke

Lotte . Die U23 der Sportfreunde Lotte hat beim gut besetzten Kastanien-Cup in Laggenbeck am vergangenen Samstag mit Platz drei an die starken Auftritte der vergangenen Hallenturniere anknüpfen können. Den Titel verteidigte Cheruskia Laggenbeck. Der SC Velpe Süd verpasste den Einzug ins Viertelfinale dagegen denkbar knapp.