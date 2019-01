ahi/pm Lotte. Im Wersener Jugendtreff „Sit In“ warten auch jetzt im Januar und im Februar attraktive Angebote auf die jungen Besucher. Am heutigen Montag zum Beispiel ist Mädchentag mit Belana & Matthias, die von 17 bis 19 Uhr einen Spieleabend und Snacks anbieten.

Am Mittwoch, 23. Januar, findet von 16.30 bis 19 Uhr ein Bingo-Nachmittag mit Überraschungsgewinnen statt. Zeitgleich geht es im Kochstudio – nein, nicht um die Wurst – ums selbst gemachte Baguette. Zum Schwarzlicht-Golf nach Osnabrück geht es am Freitag um 15 Uhr. Die Kosten für Fahrt und Eintritt zum Indoor-Sporthighlight betragen acht Euro.

Eine Spezialität aus dem Schwabenland, nämlich Käsespätzle und als Dessert Schoko-Pudding, werden im Kochstudio am Mittwoch, 30. Januar, zubereitet. Der letzten Tag im Januar, also Donnerstag, 31. Januar, steht ganz im Zeichen eines internen Billardturniers für alle, die Lust haben und vielleicht auch bei der Billardgruppe 2019 mitmachen möchten. Tolle Preise für das Turnier sind garantiert; Beginn ist um 16.30 Uhr.

Am 1. Februar rollt der Sit-In-Kinoexpress wieder: Dieses Mal bietet das Jugendtreff-Team für fünf Euro pro Nase in einem Osnabrücker Kino den Besuch des Films „Spider-Man: A New Univers“ an. Glibberig wird es am Montag, 4. Februar, beim Mädchentag: Belana und Kira laden für 2,5ß Euro auf vielfachen Wunsch zum „Schleimherstellen“ ein.

„Asiakitchen“ steht im Kochstudio am Mittwoch, 6. Februar, auf dem Plan: Aus Reis, Gemüse und Hähnchen- oder Putenfleisch wird Leckeres gezaubert – wie immer für nur schlappe 1 Euro Kostenbeteiligung. Eine Woche später gibt es im Kochstudio mit Pommes und Burger ein Menü, was wohl immer geht.

Für Freitag, 15. Februar, ist das erste Saisonheimspiel der Billard-Liga 2019 geplant. Ab 18 Uhr tritt das Sit-In-Team gegen das vom „JoyZ“ aus Westerkappeln an. Warum sollen eigentlich immer nur Jungs kickern? Beim Mädchentag mit Kira am Montag, 18. Februar, von 17 bis 19 Uhr küren die Mädels ihre Tischkickerqueen.

Dem kulinarischen Selbstläufer Fischstäbchen mit Kartoffelpüree ist das Kochstudio am 22. Februar gewidmet. In der Woche darauf am 27. Februar gibt es Nudelauflauf und Eis zum Nachtisch. Ob vegetarisch oder mit Fleisch, bestimmen die jungen Köche selber.

Infos über Öffnungszeiten, weitere mögliche Angebote und regelmäßige Kurse gibt es unter Telefon 05404/957238 (AB außerhalb der Öffnungszeiten). Hier sowie unter E-Mail: sitin@lotte.de kann man sich auch für Veranstaltungen anmelden. Sprechzeit im „Sit In“ist montags von 10 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung.