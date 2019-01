Lotte. Veronika Neigel aus Büren sucht Leute, die zusammen mit ihr ein Team von aktiven Abholern für Foodsharing vor Ort aufbauen. Deshalb hat sie die Facebook-Gruppe „Foodsharing Lotte, Westerkappeln, Mettingen und Umgebung“ gegründet, die bisher 134 Mitglieder hat. Warum und wie sie zum Teilen von Lebensmitteln kam, was Foodsharing ist und wie das funktioniert, erklärt sie im Gespräch.

„Lebensmittelverschwendung geht uns alle an und jeder kann seinen Teil dazu beitragen, Ressourcen zu schonen“, überschreibt sie den in der Gruppe „Lotte und wir in 49504“ geposteten Link zur neuen Gruppe. Bereits seit 2012 gibt es mit www.foodsharing.de eine Internetplattform zum Verteilen von überschüssigen Lebensmitteln in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter dem Motto „Teile Lebensmittel, anstatt sie wegzuwerfen“ wird sie von inzwischen über 200000 Privatpersonen genutzt, um Lebensmittel zu teilen und abzuholen, die sonst entsorgt würden („Foodsharer“). Darüber hinaus organisieren sich über 40000 ehrenamtliche Foodsaver (Lebensmittelretter) über die Plattform: Sie holen Lebensmittel bei Händlern und Produzenten ab und verteilen diese.

30 Aktive in Osnabrück

Auch in Osnabrück gibt es seit rund sechs Jahren eine Foodsharing-Initiative mit laut Veronika Neigel rund 260 angemeldeten Foodsharern und etwa 30 aktiven ehrenamtlichen Foodsavern, die regelmäßig nicht mehr für den Verkauf, wohl aber noch für den Verzehr geeignete Lebensmittel von inzwischen zehn Kooperationspartnern abholen und kostenlos abgeben. Dazu gehörten bundesweit zum Beispiel die Super-Biomärkte, einzelne, inhabergeführte Edeka-Märkte wie der an der Lissy-Rieke-Straße und die Wochenmärkte am Dom und auf dem Ledenhof, so die Bürenerin. Die ehrenamtlich Aktiven putzen, befüllen und kontrollieren als Hygieneverantwortliche auch die inzwischen vier großen Kühlschränke mit daneben aufgestellten Regalschränken für Trockenware und Brot, die sogenannten Fair-Teiler.

Fair-Teiler-Foto als Anstoß

Über ein Foto von solch einem Fair-Teiler stieß vor gut anderthalb Jahren Veronika Neigel zur Osnabrücker Initiative, für die sie seither als Abholerin aktiv ist. „Ich bin eigentlich sowieso nicht der Typ, der gerne etwas wegschmeißt“, erzählt die Mutter von vier Kindern, deren zwei Jungs – heute 8 und 13 Jahre alt – durch das Foto auch gleich neugierig wurden. Die beiden Töchter sind schon erwachsen. „Ich bin dann mit meinen Söhnen nach Osnabrück gefahren, hab mir das auf dem Hochschulgelände an der Rehmstraße angeguckt und mich direkt angemeldet. So sind wir zu Foodsharern geworden.“

Denn auch Mann und Kinder machen mit und scheuen nicht mehr davor zurück, auch einen Joghurt zu essen, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) überschritten ist. Denn, so stellt sie klar, das MHD sei nur ein Qualitätssiegel, das sämtliche spezifische Eigenschaften des Produkts bis zu diesem Datum garantiere, nicht aber ein Verfallsdatum. Gerade Molkereiprodukte seien, sofern ungeöffnet, gekühlt sehr lange noch zum Verzehr geeignet. „Es ist nicht schlecht, nur weil das MHD abgelaufen ist“, sagt die Bürener Hausfrau und betont: „Den meisten Leuten ist der Unterschied zwischen MHD und Verbrauchsdatum nicht klar. Das Verbrauchsdatum darf nie überschritten sein!“

Strenge Regeln für Hygiene

Für die privat organisierte Lebensmittelabgabe in den für jedermann zugänglichen Fair-Tailern gelten weit strengere Regeln als für die spontan übers Internet direkt von privat zu privat organisierten Abgaben, wo auch schon mal Übriggebliebenes vom Partybuffet Abnehmer finden kann. Die Regeln, was in den Fair-Teiler darf, hängen an jedem der öffentlichen Kühlschränke aus, denn die dürfen zwar auch von jeder Privatperson bestückt werden, aber eben nicht mit allem. Leicht Verderbliches ist hier aus hygienischen Gründen tabu. Veronika Neigel zählt auf, was nicht rein darf: „Grundsätzlich keine selbst zubereiteten Speisen. Gefrorenes entfernen wir auch. Keine geöffneten Packungen außer Obst, Gemüse, trockene Backwaren. Keine Sahnetorten, nichts mit Alkohol, weil die Fair-Teiler für jeden zugänglich sind, auch für Kinder.“ Diese Dinge könnten dann über andere Kanäle wie die Facebook-Gruppe untereinander abgegeben werden. „Es gibt auch die Möglichkeit, auf der Seite Essenskörbe anzulegen. Da kann sich jeder anmelden, ohne gleich Foodsharer zu werden. Dafür ist die Plattform auch da.“

Private Initiative, private Haftung

Die Foodsharer freuen sich nach ihren Worten über jeden, der mit der Bewahrung von noch guten, aber vielleicht optisch nicht mehr so schönen Lebensmitteln einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leistet. Das Team der Aktiven sei nicht an einen Bezirk gebunden, man unterstütze sich gegenseitig. Die Ehrenamtlichen, die regelmäßig, mitunter sogar mehrmals am Tag, die Verteilstationen kontrollieren und die Überschüsse von den kooperierenden Märkten und Händlern abholen, übernehmen privat auch die Haftung. Sie sind mit Ausweisen ausgestattet, beliefern die Fair-Teiler und versuchen dabei, die Wege so kurz wie möglich zu halten: „ Osnabrück sind viele mit Fahrrädern und Anhängern unterwegs, da machen auch viele Studenten mit“, erzählt die Bürenerin.

Kostenlos, anonym und für alle

Sie betont ausdrücklich, dass es sich nicht um ein soziales Projekt wie die Tafel, sondern um eine inzwischen auch in anderen Ländern erfolgreich Kreise ziehende ökologische Initiative handelt: Jeder kann mitmachen und zum Beispiel Ernteüberschüsse aus dem eigenen Garten ins Regal oder das Gemüsefach des Fair-Teiler-Kühlschranks legen, jeder kann anonym und kostenlos mitnehmen, was er verbrauchen kann. „Vor Gott und dem Fair-Teiler sind alle gleich“, unterstreicht sie, das Einkommen, Status, Herkunft hier keine Rolle spielen. Das kommt offensichtlich an, denn, so erzählt Veronika Neigel, in Osnabrück „ist der Kühlschrank in der Regel innerhalb von ein bis zwei Stunden leer. Das Tolle am Fair-Teiler ist, dass hier verschiedene Generationen zusammenkommen“,macht sie aus ihrer Begeisterung keinen Hehl. Die öffentlichen Abgabestellen würden oft zu Treffpunkten in der Gemeinde, seien aber nicht rund um die Uhr, sondern nur zu bestimmten Zeiten, etwa von 8 bis 16 Uhr, zugänglich.

Verlässliche Abholer gefragt

Was in der Stadt so gut funktioniert, möchte sie nun auch in Lotte, Westerkappeln und Mettingen etablieren. „Man braucht für den Aufbau schon ein festes Team“, erklärt sie, warum sie erst genug Abholer vor Ort zusammentrommeln möchte, bevor sie Kooperationen vereinbaren kann. In Osnabrück, aber auch in vielen anderen Städte und Gemeinden deutschlandweit sind das neben Lebenmittelhändlern oft Kirchengemeinden, die den Platz und den Strom für den Fair-Teiler, einen großen Gastro-Kühlschrank nebst verschließbarem Verschlag für Regalware, zur Verfügung stellen, Kooperationspartner. „Wir arbeiten komplett geldfrei und nehmen auch keine Spenden, sammeln höchstens mal zweckgebunden“, unterstreicht die Foodsaverin aus Büren.

Politische Dimension

Ihr liegen auch die politischen Aktivitäten der Foodsharer am Herzen. So setze man sich zum Beispiel für die Abschaffung des Verwirrung stiftenden Mindesthaltbarkeitsdatums ein, das durch das Verbrauchsdatum ersetzt werden sollte, und für ein „Wegwerfverbot verzehrbarer Lebensmittel“, wie es bereits in Frankreich, Tschechien oder Polen gelte: „Dort müssen diese Lebensmittel gespendet werden.“ Denn Ziel über allem ist, das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln zu schärfen.