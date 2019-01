Lotte. Zu einem gemütlichen Nachmittag, der gleichzeitig Jahreshauptversammlung und Infoveranstaltung für die Gesundheit war, trafen sich die Landfrauen aus den Ortsvereinen Westerkappeln und Wersen in den Ratsstuben.

Wersens Vorsitzende Doris Schwegmann hieß am Dienstagnachmittag mehr als 60 Landfrauen, die stellvertretende Bürgermeisterin Helga Strübbe und Referentin Katrin Splinter willkommen. Elf Landfrauen waren im vergangenen Jahr gestorben. Der Ortsverein Westerkappeln zählt aktuell 121, Wersen 83 Mitglieder.

Auf viele Aktionen konnten sie zurück schauen: Karneval, Theaterbesuch in Bramsche, Betonfiguren herstellen, Tagesfahrt zum Steinhuder Meer, Besuch des Westerkappelner Maimarktes, des Tierparks Thüle und der Landesgartenschau in Bad Iburg, Radtour, Erntedankgottesdienst, Socken stricken, Perlen häkeln, Mitmachen bei den Weihnachtsmärkten und viele mehr.

Kassiererin Almut Stiegemeyer berichtete über Ausgaben und Einnahmen im vergangen Geschäftsjahr. Die Kassenprüfung hatte ergeben, dass die Landfrauen gut gewirtschaftet hatten, so gut, dass Kaffee und Torte diesmal auf Kosten der Gemeinschaftskasse gingen.

Über Ernährungs(mit)-bedingte Erkrankungen informierte Ökotrophologin und Fitnesstrainerin Katrin Splinter. Detailliert erklärte sie Erkrankungen des Stoffwechsels, Immunsystems, Bewegungsapparates und Verdauungssystems und zeigte anhand der aid-Ernährungspyramide einen gesunden Ernährungsplan auf.



Splinter empfahl 1,5 bis zwei Liter täglich, am idealsten in Form von ungesüßten Getränken, zu sich zu nehmen. Trinkprotokolle oder Bereitstellen von Getränken könnten unterstützend wirken, um die Menge zu erreichen. „Wer zu wenig trinkt, hat meistens eine trockene Haut, ist oft müde oder unkonzentriert.“

Ebenso wichtig wie das Trinken sind Obst und Gemüse. „5 am Tag“, als Maß die eigene Hand, würden den Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Drei bis vier Portionen Getreideprodukte, Hand maß, die kaum Fett, allerdings reichlich Kohlenhydrate enthalten, sowie fettarme Milchprodukte gehören zur ausgeglichenen Ernährung. Dabei käme es nicht auf die Tageszeit an, sondern auf die Tagesmenge. Fleischprodukte, Eier und Fisch enthalten erwünschte und unerwünschte Stoffe, also in Maßen genießen. Süßigkeiten standen ganz unten auf der Pyramide, eine Handvoll am Tag, das reicht.

Anzeige Anzeige

Ob Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck, Erkrankungen des Immunsystems, des Bewegungsapparates, Übergewicht, Osteoporose, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, man kann etwas tun, damit es gar nicht so weit kommt oder sich bessert. „Gewichtsnormalisierung, gesunde Ernährung, Essen, das einem bekommt, ausreichend Tageslicht und Sonne, Nikotin und Alkohol meiden oder verringern, und Bewegung, Bewegung, Bewegung ein Leben lang im Rahmen der eigenen Möglichkeiten." Bei manchen Beschwerden sei eine Untersuchung beim Arzt angeraten, um eine Diagnose festzustellen und eine Lösung zu finden, die nicht nur aus Medikamenten besteht.