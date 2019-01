Lotte. Für ländliche Kommunen bedeuten Apotheken Standortqualität, für Bürger die unverzichtbare Versorgung mit Medikamenten, Heilmitteln und qualifizierte Beratung – 24 Stunden am Tag. Drei von bundesweit rund 21.500 Apotheken vor Ort gibt es in Büren, Wersen und in Alt-Lotte.

Damit ist die Gemeinde gut aufgestellt. Denn im Vorjahr schlossen im Bereich der Apothekerkammer Westfalen-Lippe 51 Apotheken bei sechs Neueröffnungen und einer Wiedereröffnung – laut Kammer-Homepage der niedrigste Apothekenstand seit 40 Jahren.

Apotheker als Schaltstelle zwischen Arzt und Patient

„Wir verstehen uns als Vermittler und Schaltstelle zwischen Arzt und Patienten“, betont Anke Marx, Inhaberin der Bürener Westfalen Apotheke. Anhand der Symptome, mit denen ein Kunde in die Apotheke komme, könne ein Apotheker durchaus erkennen, ob dieser zum Arzt weiterverwiesen werden müsse, erklärt sie.

Jedenfalls seien Beratungen und regelmäßige Fortbildungen von Apothekern und deren Mitarbeitern wichtig: „Wir sind hoch motiviert, die gewohnten Qualitätsstandards leisten zu können.“ Ihr Tipp bei einer sich anbahnenden Erkältung: „Die Kombination von Knobi und Ingwer macht Sinn.“ Und sie betont: „Arzneimittel sind keine Bonbons.“

Langes Studium

Grundsätzlich kritisch gegenüber Selbstdiagnosen mithilfe von Internetrecherchen der Kunden ist auch Dr. Marlies Kütter von der Wersener Rats-Apotheke: „Um Diagnosen stellen zu können, haben Ärzte und wir Apotheker lange studiert.“

Für die Medikamentenversorgung sind Apotheken rund um die Uhr erreichbar; nachts mit Notdiensten.

Service für Patienten

Zum Service der Heilkundler zählt, dass beispielsweise Patienten das für sie angepasste Insulin erhalten – gegebenenfalls per Boten und aus einer anderen Apotheke. Hilfreich für die Patienten ist es, eine Apotheken-Karte zu besitzen. Apotheker können gegebenenfalls schnell unerwünschte Wechselwirkungen von Medikamenten erkennen und nach Rücksprache mit dem Arzt durch Herausgabe eines anderen Medikaments vermeiden.

Zutatensicherheit

Bei der Zutatensicherheit setzen die Bürener Apothekerin Anke Marx und ihre Kollegen auf die Kontrolle der Pharmaindustrie, auch wenn, wie Anke Marx berichtet, „aufgrund des finanziellen Drucks Produktionen teils aus Deutschland weg nach Südostasien verlegt wurden.“

Die Arzneimittelversorgung hierzulande ist weltweit eine der sichersten, wie es bei den Apothekerverbänden heißt. Das gilt auch für die in den Apotheken nach Rezepten individuell für Patienten hergestellte Arzneien. Das können eigens im Labor angemischte Pulver sein, die in Gelatinekapseln gefüllt werden. Weiterhin stellen die Apotheker Zäpfchen und Salben nach ärztlichen Verordnungen her.

Dokumentation von Inhaltsstoffen

„Salben beispielsweise enthalten hochwirksame Arzneistoffe. Wir müssen jeden Stoff, der von uns verarbeitet wird, dokumentieren sowie auf Identität und Stabilität prüfen“, berichtet Miriam Gerlach, Filialleiterin der Rosen Apotheke in Alt-Lotte, über eine der Aufgaben ihres Berufes.

Wie alle Apotheken, hält auch die Rosen Apotheke ein Notfalldepot vor. Dieses enthält beispielsweise Entschäumer, die beim Verschlucken von Spülmittel eingesetzt werden oder cortisonhaltige Arzneimittel, die vom Arzt bei heftigen allergischen Reaktionen verschrieben werden können.

Notfalldose

Im Akutfall entscheiden die Mitarbeiter vor Ort, ob eine Selbstbehandlung möglich ist, halten im Bedarfsfall Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder informieren den Rettungsdienst. Falls erforderlich, ist auch die Telefonnummer der Giftinformationszentrale griffbereit.

Patientensicherheit bietet seit Oktober 2018 bundesweit eine Notfalldose, erhältlich in den Apotheken. Sie wird im Kühlschrank aufbewahrt. Rettungskräfte finden dort Grundinformationen über Erkrankungen des Patienten. In der Rosen Apotheke sind bereits mehr als 100 Dosen über die Tresen gegangen.

Notfalldepot der Apothekerkammer

Notfalldepots für weitere Arzneimittel hält, wie alle Apothekerkammern, auch die für Westfalen-Lippe zuständige vor. „Wir Apotheker in Lotte können aber auch auf das Depot der für uns am nächsten liegende in den Niels-Stensen-Kliniken am Harderberg in Osnabrück zurückgreifen und müssen nicht extra nach Münster fahren“, beschreibt Miriam Gerlach, dass auch für Lotter Bürger in akuten Notfällen schnelle Hilfe aus der Apotheke bereitsteht.