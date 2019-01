Lotte. „Die Pokale hat Papa gestern blank geputzt“, verriet die elfjährige Pia. Sie und ihr Bruder Niklas (6) hielten glänzende Wanderpokale des Osterberger Boßelklubs „Herut up Straat“ hoch, die sie beim Jahrestreffen in der Gaststätte „Zum Brook“ erhalten hatten.

Für Pia war es der vierte Wanderpokal, den sie in ihrer Altersklasse von Boßelwart Thomas Schirmbeck entgegengenommen hatte. Diesmal für insgesamt 200 geworfene Meter auf der Boßelstrecke am Schonhorst Esch.

Pia (11): Boßeln macht Spaß.“

„Boßeln macht Spaß. Ich finde es toll, dass ich Freunde mitbringen kann und dass alle so nett sind“, freute sie sich schon auf den Saisonstart im Freien. Pia ist zuversichtlich, dass sie in diesem Jahr mehr als 200 Meter schafft, denn sie möchte häufiger an den Boßelsonntagen teilnehmen.

Ihr Bruder Niklas äußerte sich gleichfalls ehrgeizig, mehr als 95 Meter zu werfen. „Ich mag es, wenn wir mit der Boßelkugel über die Brücke gehen. Wenn wir unten sind, machen wir eine Pause und Grillen“, erinnerte er sich an den einen Grillsonntag im Sommer. Noch sind beide konkurrenzlose Pokalgewinner – mangels Konkurrenz in ihrer Altersgruppe.

Von Altfunnixisel nach Osterberg gebracht

Pia ist vor einigen Jahren zum Boßeln gekommen, als sie mit ihrer Familie in Altfunnixsiel im Kreis Wittmund Urlaub machte. Dort hat sie sich mit ihrem Papa Jens beim Gästeboßeln beteiligt. „Vor rund 32 Jahren hat dort alles angefangen“, berichtete Jens Urban über einen Urlaub, in dem seine Eltern das Boßeln kennenlernten. Zurück in Osterberg fanden sie Gleichgesinnte und hoben den Verein mit aus der Taufe.

Jedenfalls drücken Pia und Niklas den Altersdurchschnitt ganz ordentlich. Sie folgten geduldig der Tagesordnung der Versammlung und hörten der Vorsitzenden Gisela Klekamp-Lange zu. Kassenwart Detlef Lange präsentierte schwarze Zahlen. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand für seine Arbeit einstimmig.

Vorstand ruckzuck wiedergewählt

Wahlleiter Manfred Schirmbeck verkürzte das Wahlverfahren erheblich, denn er ließ Vorstand und Boßelwarte en bloc wiederwählen. Zweiter Vorsitzender bleibt Manfred Urban, Schriftführerin Heike Dröge, ihre Vertreterin Petra Döhlemeyer, den Kassierer vertritt Beate Buddemeier. Als Boßelwarte sind Manfred Schirmbeck, Thomas Schirmbeck und Detlev Lange mit den Gruppen an frischer Luft unterwegs.

Anzeige Anzeige

Schnell einigten sich die Vereinsmitglieder, die auch in Bissendorf, Hagen und Hasbergen wohnen, darauf, dass der Festausschuss Gunther Anspoks und Günter Schulz am 18. August eine Tagesfahrt nach Brockum organisieren. Thomas Schirmbeck überreichte weitere Pokale an Beste in der jeweiligen Altersgruppe beziehungsweise für beste Weiten: Gisela Klekamp-Lange, Christiane Meyer, Beate Buddemeier, Guntherund Edeltraut Anspoks, Thomas Schirmbeck und Frank Schirmbeck.