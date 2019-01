Seniorenhilfe informierte in Wersen über Pflegegrade MEC öffnen

Gleich beginnt Ronja Schüttken (hinten rechts am Laptop) ihren Vortrag. Bei der technischen Einrichtung haben der Hand-in-Hand-Vorsitzende Achim Jakob (stehend links) und Klaus Kluge (daneben) geholfen. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Was tun, damit Patienten einen Pflegegrad zuerkannt bekommen? Wo gibt es beratende Unterstützung? Zu dem komplexen Thema referierte Ronja Schüttken bei „Hand in Hand – Seniorenhilfe Lotte-Westerkappeln“ in der Mensa der Wersener Gemeinschaftsschule.