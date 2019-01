Lotte. Traditionenpflege beim Deutsch-Französischen Förderverein (DFF) Lotte im Alt-Lotter Haus Hehwerth: Vier „Galettes des rois“ standen, köstlich anzuschauen, auf den Tischen.

Wer die eine in jedem der Dreikönigskuchen eingebackene Figur auf seinem Teller hat, wird gekrönt. Es dauerte ein wenig, bis die Vorsitzende Pierrette Tisserand-Ennen mit Rosemarie Wahl der einen Königin des Abends die Krone aufsetzen konnte. Zuvor huldigte die gut aufgelegte Gruppe Klaus Kluge, Josef Jansen und Ulrich Harhues.

25-jähriges Bestehen

Zu besprechen gab es gleichfalls eine Menge; beispielsweise, dass das Jahrestreffen in Lottes „Guter Stube“ auf Freitag, 15. Februar, 19.30 Uhr, vorgezogen wurde. Marlies Kribber arbeitet an einer Chronik zum 25-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Fördervereins. Das Jubiläum wird am 13. Juli im Haus Hehwerth gefeiert. Zudem erhielt jeder Gast einen aus Lottes Partnergemeinde Lys-lez-Lannoy frisch eingetroffenen Partnerschaftskalender mit Motiven aus beiden Kommunen.