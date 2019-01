Lotte. Nach Hamburg zog es die Reiselustigen des Wersener Vereins Mühle Bohle. Erster Stopp war in Heeslingen, wo die Westfalen mit dem befreundeten Kultur- und Heimatverein frühstückten.

Weiter ging es in die Hansestadt. „Unsere erste Station in Hamburg war die Plaza der Elbphilharmonie mit einem fantastischen Ausblick auf das neue Hamburger Hafenviertel“, begeisterte sich der Vereinsvorsitzende Werner Schwentker. Im Miniaturwunderland gab es die „Elphi“-Kulisse in Spielzeuggröße. Beeindruckend waren weiterhin die Ausmaße des hanseatischen Hauptbahnhofs und die Info, dass Hamburg mehr Brücken hat als Venedig. „Ein grandioses Erlebnis war der Start der ,Biene Maja‘ vom Flughafen“, berichtete Schwentker amüsiert über die Vorgänge auf dem Miniaturflugplatz Fuhlsbüttel in Knuffingen. Andere Mitreisende informierten sich bei einer Hafenrundfahrt oder shoppten in der Mönckebergstraße.