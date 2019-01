Lotte Das neue Jahr ist nun schon wieder gut eine Woche alt und die Weihnachtsferien sind vorbei. Mit dem Schulstart hat auch für das Wersener Sit In der Jugendtreffalltag wieder angefangen. Auch der Jugendtreff Westside Büren ist wieder geöffnet. Nur der Lotter Bansen bleibt aus Krankheitsgründen noch geschlossen.

Am Montag begrüßten Jugendtreffleiter Robert Budde und die FSJler Belana Walter und Matthias Greiwe die ersten Nachmittagsgäste mit heißen Waffeln, Kakao und Kinderpunsch.

Am gestrigen Dienstag ab 17 Uhr trafen sich wie immer die Billardinteressierten zur Vorbereitung auf die neue Saison. Diese soll dann auch noch im Januar wieder losgehen und voraussichtlich erstmals in zwei Altersklassen starten.

Im Mittwochs-Kochstudio gibt es heute Reibekuchen mit Apfelmus oder alternativ Pfannkuchen mit Puderzucker.

Der Donnerstag ist diesmal billardfrei. Sportlich beliebt es aber trotzdem: Das Billardspiel wird durch die Live-Übertragung des Handball-WM-Eröffnungsspiels Deutschland- Korea im Fernsehen ersetzt. Auf Wunsch werden der Beamer und die Großleinwand aufgestellt und so können Groß und Klein ab 18.15 Uhr die Premiere der Handball-Weltmeisterschaft in Gemeinschaft anschauen. Welche Spiele im weiteren Verlauf der WM noch gezeigt werden, wird per Aushang im Eingangsbereich des Sit In und auch auf Asuhängen in der Wersener Turnhalle mitgeteilt.

Die zusätzlichen Angebote für Januar und Februar werden bis Mitte Januar in einer Sonderbroschüre zusammengefasst und können an den bekannten Auslagen mitgenommen werden, kündigt das Sit-In-Team an. Infos und Anmeldungen sind direkt während der Öffnungszeiten oder auch telefonisch unter 05404/957238 zu bekommen. Anfragen per E-Mail an den Wersener Jugendtreff sind unter der neuen Adresse sitin@lotte.de zu mailen.