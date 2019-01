In der Zwischenrunde des ISV-Masters bezwang die U23 der Sportfreunde Lotte, hier mit Robin Biermann (helles Trikot), Eintracht Mettingen um Tim Gilhaus (links) und Torwart Robert Baune mit 3:0. Für beide Teams war die Zwischenrunde jedoch Endstation. Foto: Rolf Grundke

Lotte. Die U23 der Sportfreunde Lotte und Eintracht Mettingen haben beim 39. ISV-Masters am vergangenen Wochenende in der Kreissporthalle Ibbenbüren die Zwischenrunde erreicht. In dem starken Teilnehmerfeld war dort für beide Teams dann allerdings Endstation. Den Titel erfolgreich verteidigt hat Bezirksligist Arminia Ibbenbüren durch ein 3:2 im Finale gegen die ISV „Allstars“. Dritter wurder der TuS Recke, der sich im Neunmeterschießen gegen den SC Dörenthe durchsetzte.