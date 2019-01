Lotte. Alle fünf Jahre werden in jeder Gemeinde Schöffen gewählt, die als ehrenamtliche Laienrichter fungieren. Wie Ordnungsamtsleiterin Esther Kleina-Metelerkamp jüngst in öffentlicher Sitzung mitteilte, sind für die Amtsperiode bis 2023 vier Bürgerinnen und Bürger aus Lotte zu Schöffen bestellt worden.

Als Jugendschöffen am Amtsgericht Ibbenbüren werden künftig Markus Hövels, Brigitte Walz und Sonja Westermann gemeinsam mit Berufsrichtern in Strafverfahren über Schuld oder Unschuld und gegebenenfalls die Strafe für den Angeklagten entscheiden, als Hauptschöffe am Amtsgericht Ibbenbüren Burkhard Herr. Doch warum gibt es Laienrichter, wie wird man überhaupt Schöffe, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, welche Rechte und Pflichten haben Schöffen und wer entscheidet letztlich über ihre Bestellung?

Bindeglied zwischen Staat und Bürger

„Die Beteiligung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern in der Strafjustiz ist ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaates. Sie soll das Vertrauen der Bürger in die Strafjustiz stärken“, heißt es dazu auf justiz-online, dem Justizportal des Landes NRW. Als Bindeglied zwischen Staat und Bürger erfüllen Schöffen eine verantwortungsvolle Aufgabe. „Zum Schöffen können nur deutsche Staatsangehörige gewählt werden“, erklärt das Fachportal weiter und betont: „Gewählte Personen sind zur Übernahme des Amtes verpflichtet.“

Wer unfähig oder ungeeignet ist

Im Gerichtsverfassungsgesetz ist geregelt, wer von diesem Ehrenamt ausgeschlossen ist. Dabei wird zwischen „unfähigen“ und „ungeeigneten“ Personen für das Schöffenamt unterschieden: Unfähig ist demnach, wer „infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt ist“ oder „derjenige, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann.“

Ungeeignet sind alle, die jünger als 25 Jahre und älter als 70 Jahre sind, nicht in der Gemeinde wohnen, aus gesundheitlichen Gründen oder mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind, in ungeordneten belastenden finanziellen Verhältnissen leben, der Bundes- oder Landesregierung angehören, als Beamte jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können, Religionsdiener und Ordensangehörige sowie die Angehörigen folgender Berufgruppen: Richter, Staatsanwälte, Notare, Rechtsanwälte, gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer.

Gemeinde schlägt vor

Jede Gemeinde stellt zunächst eine Vorschlagsliste auf. Über die Aufnahme der Personen in die Vorschlagsliste entscheidet der Gemeinderat, der darauf zu achten hat, dass in der Vorschlagsliste alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden. In die Vorschlagsliste aufgenommen ist nur, wer mindestens zwei Drittel der Stimmen bekommen hat. Die Liste wird eine Woche lang öffentlich ausgelegt, sodass jeder Einspruch erheben kann, und geht dann an das Amtsgericht, zu dessen Bezirk die Gemeinde gehört. Für Lotte ist das Ibbenbüren. Dort entscheidet ein Schöffenwahlausschuss zunächst über etwaige Einsprüche und wählt dann aus der Vorschlagsliste mit mindestens Zwei-Drittel-Mehrheit die erforderliche Zahl der Schöffen. „Um Ausfällen durch Krankheit, Urlaub und Ablehnung oder dergleichen vorzubeugen, hat der Ausschuss außerdem Hilfsschöffen zu wählen. Die Namen der gewählten Schöffen werden für die Schöffengerichte und die Strafkammern zu Schöffenlisten zusammengestellt. Aus diesen Listen werden die Hauptschöffen auf alle Sitzungstage jährlich im Voraus für das folgende Geschäftsjahr in öffentlicher Sitzung ausgelost “, so das Justizportal weiter.

Jugendschöffen müssen pädagogisch fit sein

Für die Wahl der Schöffen an den Jugendschöffengerichten und Jugendstrafkammern gelten wird die Vorschlagsliste nicht vom Gemeinderat beschlossen, sondern vom Jugendhilfeausschuss des Kreises aufgestellt, der nur erzieherisch befähigte, in der Jugenderziehung erfahrene Personen aufnehmen soll. Die Vorschlagsliste wird beim Jugendamt öffentlich ausgelegt. Die Entscheidung trifft dann der Wahlausschuss unter Vorsitz einer Jugendrichterin oder eines Jugendrichters.

Schöffen werden vor ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung des Gerichts vereidigt. Sie schwören, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.

Ablehnung nur in Ausnahmefällen möglich

Die Übernahme des Schöffenamtes ablehnen können nur Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments, eines Landtages oder einer zweiten Kammer; Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen; Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen; Schöffen, die schon in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege tätig waren; wer das 65. Lebensjahr vollendet hat und wer glaubhaft machen kann, dass die Ausübung des Amtes für ihn aufgrund Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz oder der Unvereinbarkeit mit der Versorgung der Familie eine besondere Härte bedeutet. Die Ablehnung wird aber nur akzeptiert, wenn die Gründe innerhalb einer Woche nach Kenntnis von der Berufung dem Gericht gegenüber geltend gemacht werden.

Freistellung und Aufwandsentschädigung

Die Laienrichter sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Sie erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung, sondern lediglich eine Entschädigung für erlittene Nachteile, und zwar für den Zeitaufwand, für Verdienstausfall, für notwendige Fahrtkosten, für Nachteile bei der Haushaltsführung und für sonstigen Aufwand (z. B. für eine notwendige Vertretung oder eine Begleitperson) nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz. Da das Schöffenamt ein Ehrenamt ist, das man grundsätzlich nicht ablehnen darf, muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer für dessen Schöffentätigkeit freistellen.