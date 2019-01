Die zweite Mannschaft von Westfalia Westerkappeln sicherte sich den diesjährigen Gemeindepokal. Westerkappelns Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer (hintere Reihe 1. von rechts) freut sich mit. Foto: Rolf Grundke

Westerkappeln. Die Zweitvertretung von Westfalia Westerkappeln hat überraschend den diesjährigen Gemeindepokal gewonnen. Im Endspiel in der Dreifachsporthalle in Westerkappeln setzte sich das Team am vergangenen Samstag mit 3:1 gegen die erste Mannschaft des SC Velpe Süd durch. Dritter wurde Westfalia Westerkappelns Erste vor der eigenen Alte Herren.